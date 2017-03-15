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В Костанае сотрудник спецохраны хотел застрелиться из табельного оружия

15 марта 2017, 12:36

Причиной попытки суицида стала неразделенная любовь.


В Костанае сотрудник спецохраны хотел застрелиться из табельного оружия, сообщает «НК».

Причиной попытки суицида стала неразделенная любовь.

По информации источников, молодой человек работал в областной прокуратуре и хотел покончить с собой на рабочем месте. Имя и возраст не уточняются.

Данный факт подтвердили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области, но от дальнейших комментариев отказались. Известно только, что сейчас идет служебное расследование.

Фото: kstnews.kz

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