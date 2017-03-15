В Костанае сотрудник спецохраны хотел застрелиться из табельного оружия, сообщает « НК ».





Причиной попытки суицида стала неразделенная любовь.





По информации источников, молодой человек работал в областной прокуратуре и хотел покончить с собой на рабочем месте. Имя и возраст не уточняются.





Данный факт подтвердили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области, но от дальнейших комментариев отказались. Известно только, что сейчас идет служебное расследование.



