В Костанае сотрудник спецохраны хотел застрелиться из табельного оружия
15 марта 2017, 12:36
Причиной попытки суицида стала неразделенная любовь.
В Костанае сотрудник спецохраны хотел застрелиться из табельного оружия, сообщает «НК».
Причиной попытки суицида стала неразделенная любовь.
По информации источников, молодой человек работал в областной прокуратуре и хотел покончить с собой на рабочем месте. Имя и возраст не уточняются.
Данный факт подтвердили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области, но от дальнейших комментариев отказались. Известно только, что сейчас идет служебное расследование.
Фото: kstnews.kz
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