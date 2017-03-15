За два дня в Алматы 182 несовершеннолетних попали в полицию

Всего в дни проведения отработки выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел 29 подростков.

128 родителей привлечены к административной ответственности за ночные похождения их детей , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы





В целях стабилизации оперативной обстановки среди несовершеннолетних с 13 по 18 марта 2017 года на территории города Алматы проводится общегородское оперативно - профилактическое мероприятие «Подросток» с участием служб ДВД и заинтересованных государственных органов.





«За 2 дня оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» в органы внутренних дел за различные правонарушения доставлено 182 подростка, из них за безнадзорность и беспризорность в Центр адаптации несовершеннолетних помещено 13 детей. За совершение административных правонарушений доставлено 258 лиц. Материалы в отношении 10 родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей, направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних для привлечения их к административной ответственности, предусмотренной ст. 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», - информировала начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.





В тоже время в полиции обозначили, что особое внимание уделяется выявлению правонарушений по принципу «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям. За совершение мелкого хулиганства задержано 24 подростка.





«За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлечены 128 родителей. В отношении 5 руководителей компьютерных клубов материалы направлены в суд для привлечения их к административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. Всего в дни проведения отработки выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел 29 подростков – правонарушителей и 23 неблагополучных семьи», - резюмировала полковник Алипбаева.