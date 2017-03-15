Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

За два дня в Алматы 182 несовершеннолетних попали в полицию

15 марта 2017, 12:37

Всего в дни проведения отработки выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел 29 подростков.


128 родителей привлечены к административной ответственности за ночные похождения их детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы

В целях стабилизации оперативной обстановки среди несовершеннолетних с 13 по 18 марта 2017 года на территории города Алматы проводится общегородское оперативно - профилактическое мероприятие «Подросток» с участием служб ДВД и заинтересованных государственных органов.

«За 2 дня оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» в органы внутренних дел за различные правонарушения доставлено 182 подростка, из них за безнадзорность и беспризорность в Центр адаптации несовершеннолетних помещено 13 детей. За совершение административных правонарушений доставлено 258 лиц. Материалы в отношении 10 родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей, направлены в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних для привлечения их к административной ответственности, предусмотренной ст. 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», - информировала начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

В тоже время в полиции обозначили, что особое внимание уделяется выявлению правонарушений по принципу «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям. За совершение мелкого хулиганства задержано 24 подростка.

«За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлечены 128 родителей. В отношении 5 руководителей компьютерных клубов материалы направлены в суд для привлечения их к административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. Всего в дни проведения отработки выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел 29 подростков – правонарушителей и 23 неблагополучных семьи», - резюмировала полковник Алипбаева.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...