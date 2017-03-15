В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан утвержден:

1) перечень отчетности крупных участников банков второго уровня, банковских холдингов, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, крупных участников управляющих инвестиционным портфелем, крупных участников, владеющих (имеющих возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению 1 к постановлению;

2) форма сведений о доходах и имуществе крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом согласно приложению 2 к постановлению;

3) форма сведений о крупном участнике банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся физическим лицом, согласно приложению 3 к постановлению;

4) форма сведений о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга согласно приложению 4 к постановлению;

5) форма сведений об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг и крупный участник, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, является участником (акционером) согласно приложению 5 к постановлению;

6) форма сведений о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, крупного участника, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, а также сведений о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, крупным участником, являющимся юридическим лицом, владеющим (имеющим возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению 6 к постановлению;

7) форма сведений о сделках со связанными, в том числе аффилиированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилиированных лиц согласно приложению 7 к постановлению;

8) форма отчета о расшифровке рабочих таблиц по составлению консолидированной финансовой отчетности согласно приложению 8 к постановлению;

9) форма консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности и пояснительную записку к ней согласно приложению 9 к постановлению;

10) форма сведений об изменении количества и (или) процентного соотношения акций банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, принадлежащих крупному участнику банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющемуся юридическим или физическим лицом, банковскому холдингу, страховому холдингу, а также источники средств, используемых для приобретения акций, согласно приложению 10 к постановлению;

11) форма сведений обо всех обязательствах участников страховой группы перед третьими лицами (группой лиц), составляющих десять и более процентов от собственного капитала страховой группы, действующих по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 11 к постановлению;

12) форма сведений о внутригрупповых сделках страховой группы, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату согласно приложению 12 к постановлению;

13) Правила представления отчетности крупными участниками банков второго уровня, банковскими холдингами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, страховыми холдингами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, крупными участниками, владеющими (имеющими возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем согласно приложению 13 к постановлению.

В частности отчетность крупного участника банка второго уровня, банковского холдинга, страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, управляющего инвестиционным портфелем, крупного участника, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, представляется в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате.

Отчетность на бумажном носителе физического лица подписывается данным лицом и хранится у крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом.

Отчетность на бумажном носителе юридического лица подписывается первым руководителем организации, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета и хранится у крупного участника банка второго уровня, банковского холдинга, страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, управляющего инвестиционным портфелем, крупного участника, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем.

Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем организации (на период его отсутствия - лицом, уполномоченным на подписание отчета) и главным бухгалтером.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.