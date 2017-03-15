Переселенцам из южных регионов будут субсидировать аренду жилья

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова в ходе встречи с депутатами Сената Парламента РК, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Мы провели, совместно с международными и национальными экспертами, Министерством национальной экономики прогноз численности населения. И хотим сказать, что уже сегодня существует дисбаланс в расселении населения. В четырех наших южных регионах живет 38 процентов населения. Это Кызылординская, Южно-Казахстанская, Жамбылская и Алматинская области. Где-то 17 процентов живет в северных регионах. Если дальше будет сохраняться такая тенденция, то к 2050 году, по прогнозам, население южных регионов увеличится на 5,2 миллиона человек. Это будет в четыре раза превышать население северных регионов. Уже сегодня в южных областях на 100 рожденных детей приходится 12 пожилых людей, то в северных регионах - 53. То есть, уже возникает вопрос о трудовых ресурсах», - сказала Т.Дуйсенова.





По ее словам, за годы реализации «Дорожной карты занятости» 19 тысяч человек переехали из южных регионов в Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Павлодарскую области. Этим переселенцам в рамках программы было построено и предоставлено жилье, всего 5,4 тысячи служебных квартир и комнат в общежитиях. Эта политика будет продолжаться. Но теперь, в новой Программе занятости строительство жилья не предусматривается, поскольку реализуется Программа «Нурлы жол».





В новой Программе занятости предусматривается возможность оплаты арендуемого переселенцами жилья. Вводится дифференцированная, в зависимости от количества членов семьи, субсидия по найму жилья от 34 тысяч до 68 тысяч тенге на каждого члена семьи.





Например, если приехал один человек, то ему для аренды жилья в городской местности будет выдаваться 20 МРП. Это около 45 380 тенге. Если в семье от двух до четырех человек, то будет выдаваться 25 МРП. Кроме того, предусмотрена возможность строительства жилья за счет местных бюджетов.





Министр также сообщила, что к сентябрю этого года, совместно с министерствами внутренних дел и национальной экономики, будет разработана новая Концепция миграционной политики. В первую очередь в документе будут рассмотрены вопросы национальной безопасности, затем вопрос оптимального расселения внутри страны и обеспечение экономики квалифицированными кадрами.





Мейрамбек Байгарин