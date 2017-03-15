Американка посмотрела онлайн-трансляцию самоубийства своей дочери

Женщина была уверена в том, что суицидальная трансляция ее дочери — фейк.

Американка Джина Кейз (Gina Caze) в течение трех часов наблюдала в Facebook за онлайн-трансляцией своей дочери Найки Венант (Naika Venant), в конце которой несовершеннолетняя девочка покончила с собой, передает передает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mirror.





Как утверждается в материале издания, вместо того, чтобы успокоить и отговорить ребенка от совершения самоубийства, мать дразнила его и комментировала происходящее. «Она похожа на плачущего волчонка, который не слушается родителей и хочет популярности. Ложная тревога», — говорилось в одном из сообщений женщины.





Девушка оказалась в приемной семье в январе 2009 года после того, как ее родную мать обвинили в причинении физического вреда ребенку. Они подчеркнули, что женщина показывала 14-летней Венант порнографические ролики и заставляла ребенка спать в одной комнате со своими мужчинами. В 2015 году Кейз официально отказалась от опеки над Найкой, заявив, что больше не хочет заниматься воспитанием ребенка.





По словам одноклассников Найки, она была в глубокой депрессии из-за того, что ее родная мать не хотела вернуть ее обратно. «Она боялась, что навсегда останется приемным ребенком» ,— объяснил один из них.





Отмечается, что некоторые пользователи сообщали о суицидальной трансляции в полицию, но никому не удалось назвать правильный адрес Венант — на тот момент девушка проживала в доме своих приемных родителей. В итоге, когда в три часа ночи сотрудники правоохранительных органов приехали к дому семейства, они обнаружили труп в ванной комнате.





Кейз заявила репортерам, что все ее комментарии были опубликованы после смерти девочки. Более того, она была уверена в том, что суицидальная трансляция ее дочери — фейк. Ее адвокат Говард Таленфилд (Howard Talenfeld) также отметил, что Кейз вообще не была в сети во время трансляции Найки.



