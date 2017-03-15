В Костанае фигуранту «акиматовского дела» снизили штраф и выпустили на свободу

В Костанайском областном суде состоялось рассмотрение протеста прокуратуры Костанайской области на постановление суда №2 Костаная в отношении Гагика Овнаняна. В зале суд, в качестве общественного защитника присутствовал сын осуждённого Карен Овнанян, сообщает Alau.kz





Прокурор Азамат Хасенов просил суд отменить постановление от 27 января о замене Гагику Овнаняну неотбытого срока на штраф. Данное постановление обвинение посчитало незаконным.

«Отсутствие взысканий не свидетельствует об исправлении Овнаняна и достижений цели наказания. Тем более он не состоит в добровольных организациях осужденных и содержится на обычных условиях содержания. Кроме того важно учесть, что Овнаняном совершено коррупционное преступление сопряженное с дачей взятки в 13 млн тенге должностным лицам акимата Костаная, вызвавшее общественный резонанс не только в области, но и в РК»,- отметил в суде прокурор.

Адвокат Михаил Щур посчитал необоснованным доводы прокурора.

«В пункте 9 говорится, что в каждом конкретном случае суд должен иметь подход к каждому осуждённому таки образом нужно оценивать, как указано в протесте, не только участие в общественных организациях исправительных учреждений, но и в общем и целом, что было произведено осужденным за время отбытия наказания, — подчеркнул адвокат Михаил Щур. Связанный с этим общественный резонанс по Костанайской области и республике Казахстан он был связан с обвинением высокопоставленных чиновников Костаная, но никак не связано с тем, что там участвовал Овнанян. Поэтому и в этой части я считаю доводы в протесте прокуратуры необоснованными», — подчеркнул адвокат Михаил Щур.





Сын Осуждённого Карен Овнанян заметно волновался, когда судья ушёл в совещательную комнату. Ведь, отца должны были освободить еще полтора месяца назад. Однако, решение суда от 27 января прокуратура опротестовала в последний день вступления постановления в законную силу.





Судья Николай Шмидт постановление суда №2 от 27 января в отношении Овнаняна изменил.

«Сумму штрафа в размере 305 тысяч 740 тенге, которым заменена неотбытая часть лишения свободы на 27 января снизить до 277 тысяч 952 тенге. В связи с уменьшением неотбытой части лишения свободы на 14 марта. Осуждённого Гагика Овнаняна из-под стражи освободить немедленно», — сказал Николай Шмидт.





Протест прокурора оставлен без удовлетворения. Постановление не подлежит пересмотру в конституционном порядке.





Напомним , Гагик Овнанян осужден приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области в апреле 2016 года к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в финансовых и хозяйствующих организациях, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда от 11 июля 2016 года приговор суда изменен. Ему было снижено с наказание до 3 лет 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества и без пожизненного лишения права занимать руководящие должности в финансовых и хозяйствующих организациях.



