Павлодарец сделал страстное признание в любви на блоге акима области
15 марта 2017, 13:01
В ответ на страстное признание аким ответил: "Уважаемый Мухаммад! Спасибо, что поделились с нами своими чувствами. Рады за Вас. Желаем счастья, успехов во всем".
Молодой человек по имени Мухаммад на блог-платформе акима области Булата Бакауова, куда обращаются жители региона с жалобами, просьбами и отзывами, признался в своих чувствах девушке по имени Динара.
"Доброе утро) хочу кричать на весь мир что я люблююю! ее имя Динара) это самое любимое имя мое) хочу чтобы она всегда была со мной, чтобы мы были вместе. хочу просыпаться ночью от ее сладкого сопения)" - написал на сайте Мухаммад (орфография и пунктуация сохранены).
В ответ на страстное признание аким ответил: "Уважаемый Мухаммад! Спасибо, что поделились с нами своими чувствами. Рады за Вас. Желаем счастья, успехов во всем".
Источник: pavlodarnews.kz
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