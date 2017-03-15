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Павлодарец сделал страстное признание в любви на блоге акима области

15 марта 2017, 13:01

В ответ на страстное признание аким ответил: "Уважаемый Мухаммад! Спасибо, что поделились с нами своими чувствами. Рады за Вас. Желаем счастья, успехов во всем".


Молодой человек по имени Мухаммад на блог-платформе акима области Булата Бакауова, куда обращаются жители региона с жалобами, просьбами и отзывами, признался в своих чувствах девушке по имени Динара.

"Доброе утро) хочу кричать на весь мир что я люблююю! ее имя Динара) это самое любимое имя мое) хочу чтобы она всегда была со мной, чтобы мы были вместе. хочу просыпаться ночью от ее сладкого сопения)" - написал на сайте Мухаммад (орфография и пунктуация сохранены).

В ответ на страстное признание аким ответил: "Уважаемый Мухаммад! Спасибо, что поделились с нами своими чувствами. Рады за Вас. Желаем счастья, успехов во всем".

Источник: pavlodarnews.kz
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