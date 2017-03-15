Павлодарец сделал страстное признание в любви на блоге акима области

Молодой человек по имени Мухаммад на блог-платформе акима области Булата Бакауова, куда обращаются жители региона с жалобами, просьбами и отзывами, признался в своих чувствах девушке по имени Динара.

"Доброе утро) хочу кричать на весь мир что я люблююю! ее имя Динара) это самое любимое имя мое) хочу чтобы она всегда была со мной, чтобы мы были вместе. хочу просыпаться ночью от ее сладкого сопения)" - написал на сайте Мухаммад (орфография и пунктуация сохранены).



