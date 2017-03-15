Талдыкорган станет одним из самых безопасных городов мира – Баталов
15 марта 2017, 13:07
Установка камер видеонаблюдения реализуется совместно с ДВД Алматинской области.
Талдыкорган в скором времени может стать одним из самых безопасных городов Казахстана сообщает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области. Для обеспечения общественной безопасности по области действует 358 камер видеонаблюдения. В рамках программы «Безопасный город» планируется разместить еще 396 камер.
Установка камер видеонаблюдения реализуется совместно с ДВД Алматинской области. Как сообщили в ведомстве сейчас все пункты установки нового оборудования определены и согласованы с местными исполнительными властями.
«В целях реализации программы «Безопасный город» совместно МИО составлена карта дислокации камер видеонаблюдения. Приоритеты отданы местам наибольшего скопления людей – рынкам, аллеям, паркам и скверам. Не остались без внимания и окраины города. Здесь хотелось бы отметить, что благодаря камерам видеонаблюдения в 2016 году было зарегистрировано и раскрыто 113 преступлений, составлено 15660 административных протоколов. Также, с начало года с помощью камер зарегистрировано и раскрыто 15 преступлений, составлено 2637 административных протоколов. Несомненно, установка новых камер окажет огромное влияние на профилактику и выявление правонарушении», - отметил первый заместитель начальника УВД города Талдыкорган Аман Кыпшакбаев.
Напомним, ранее Аким Алматинской области Амандык Баталов на встрече с активом города Талдыкорган заявил, что областной центр в скором времени станет одним из самых безопасных городов Казахстана.
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