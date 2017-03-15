Б. Сапарбаев: Актюбинская область заинтересована в сотрудничестве с Израилем в сферах АПК и здравоохранения

Крупнейшее мероприятие проводится в целях развития торгово-экономического сотрудничества деловых кругов Казахстана и Израиля, презентации потенциала региона израильской стороне, пакета стимулов для инвесторов, приоритетных отраслей экономики и встреч в формате В2В.

Заинтересованность в развитии сотрудничества по нескольким приоритетным направлениямвыразил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев в ходе казахстанско-израильского бизнес-форума, который проходит в Актобе.





Крупнейшее мероприятие проводится в целях развития торгово-экономического сотрудничества деловых кругов Казахстана и Израиля, презентации потенциала региона израильской стороне, пакета стимулов для инвесторов, приоритетных отраслей экономики и встреч в формате В2В. Организаторами бизнес-форума являются акиматАктюбинской области и Посольство Израиля в Республике Казахстан.





В форуме принимают участие акимАктюбинской области Бердыбек Сапарбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Казахстан Михаэль Бродский, руководители израильских и актюбинских компаний в сфере агропромышленного комплекса, медицины, зеленой энергетики, промышленности, информационных технологии и т.д.









В ходе форума Бердыбек Сапарбаев выразил заинтересованность в развитии деловых отношений, обозначив несколько приоритетных направлений.





Так, актюбинские власти планируют усилить сотрудничество с Агентством «МАШАВ» поорганизации обучающих курсов и семинаров в г. Актобе для молодых предпринимателей современным информационным технологиям, специалистов в сфере реабилитации детей с задержкой развития.









В сфере агропромышленного комплексапредставляет интерес опыт по созданиюсельскохозяйственных кооперативов и орошения сельскохозяйственных земель.





- Мы предлагаем организовать поездки экспертов, а также представителей местных сельскохозяйственных предприятий в Израиль в целях обмена опытом с последующим его внедрением и применением в нашей области, а также рассматриваем возможность сотрудничества в развитии здравоохранения, тем более, сейчас, когда в нашей области ведется работа по созданию медицинского кластера. Я уверен, что ваш опыт поразвитию системы здравоохранения, а также внедрению передовых технологий позволит вывести качество оказываемых услуг жителям области на новый уровень. В этой связи, предлагаем организовать обучающие курсы и мастер-классы для работников здравоохранения,как на местах, так и с выездом в Израиль, - сказал аким области.





Также было озвучено предложение по сотрудничеству в реализации ГЧП проектов в сфере здравоохранения. Отметим, в 2016 году в рамках государственно-частного партнерства в Актюбинской области было начато строительство 3 объектов здравоохранения. Общая стоимость проектов - 6,2 млрд. тенге. Ожидается, что все три объекта - офтальмологическая больница, городская станция скорой неотложной медицинской помощи и городская детская стоматологическая поликлиника, будут введены в эксплуатацию в текущем году. Кроме того, на 2017 год акиматомобласти запланирована реализация еще 26 проектов ГЧП в сфере здравоохранения стоимостью 11,7 млрд. тенге. В том числе, отрабатывается подготовка земельных документов с израильскими инвесторами по строительству 5 этажного хирургического корпуса с приемным покоем 3H для «Больницы скорой медицинской помощи» стоимостью 2 млрд. тенге.









Еще одним немаловажным направлением для сотрудничества является развитие системы «умного города» («Smart city»). Особенно актуально это врамках принятой государственной программы «Цифровой Казахстан» запланировано повышение качества жизни населения посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы и конкурентоспособности экономики Казахстана.