Офицеры ВМС США выдавали служебную информацию в обмен на секс-вечеринки
15 марта 2017, 13:12
Ряд фигурантов дела уже арестованы. Еще несколько десятков находятся под следствием.
Восемь должностных лиц Военно-морских сил США обвинены в коррупции, передает Лента.ру со ссылкой на газету The Washington Post.
Среди тех, кому предъявлены официальные обвинения, — контр-адмирал Брюс Лавлесс, отставной полковник морской пехоты Энрико де Гусман, четыре капитана в отставке. Обвинения по делу охватывают период с 2006 по 2014 годы.
Ряд фигурантов дела уже арестованы. Еще несколько десятков находятся под следствием. Некоторых, помимо этого, уже подвергли дисциплинарным наказаниям в ВМС. В следующем месяце ожидается оглашение приговора.
Согласно данным расследования, офицеры получали от работавшего в Сингапуре бизнесмена Леонарда Гленна Френсиса, выполнявшего оборонные заказы, взятки в виде дорогих подарков, услуг проституток и проживания в фешенебельных отелях. Бизнесмен дарил своим флотским «контрагентам» часы, коробки с сигарами, бутылки коньяка. Также он спонсировал секс-вечеринки для офицеров флагмана Седьмого флота Blue Ridge и других военных кораблей.
В обмен должностные лица предоставляли Фрэнсису секретную или внутреннюю информацию, которая позволила его фирме, Glenn Defense Marine Asia, получить в общей сложности десятки миллионов долларов на контрактах с ВМС.
Например, в 2008 году в Маниле пять офицеров ВМС приняли участие в «неистовой многодневной вечеринке с каруселью проституток» в гостинице «Шангри-Ла». Военные выпили весь имевшийся у отеля запас шампанского «Дом Периньон». Все расходы, превышающие 50 тысяч долларов, Фрэнсис взял на себя.
Фото: ВМС США / Wikipedia
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