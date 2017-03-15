Как работают карманники в автобусах Астаны
15 марта 2017, 13:15
Подписчики паблика возмущены до предела и просят найти и наказать вора, который еще и улыбается на камеру.
Наглого вора - карманника за работой сняли на видео в столичном автобусе № 127. Он пытался достать из кармана девушки - пассажира кошелек, при этом как пишут комментаторы он видел, что его снимают на камеру и, как говорится, даже ухом не повел, передает Zakon.kz
Видео появилось на zhest_kz и его просмотрели уже более 30 тыс.пользователей.
Подписчики паблика возмущены до предела и просят найти и наказать вора, который еще и улыбается на камеру. Некоторые предположили, что видео постановочное.
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