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Как работают карманники в автобусах Астаны

15 марта 2017, 13:15

Подписчики паблика возмущены до предела и просят найти и наказать вора, который еще и улыбается на камеру.


Наглого вора - карманника за работой сняли на видео в столичном автобусе № 127. Он пытался достать из кармана девушки - пассажира кошелек, при этом как пишут комментаторы он видел, что его снимают на камеру и, как говорится, даже ухом не повел, передает Zakon.kz

Видео появилось на zhest_kz и его просмотрели уже более 30 тыс.пользователей.

Подписчики паблика возмущены до предела и просят найти и наказать вора, который еще и улыбается на камеру. Некоторые предположили, что видео постановочное.


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