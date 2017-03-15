Кто такие ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ?

С принятием Конституции, Республики Казахстан провозгласило себя демократическим правовым государством, что во многом обусловило реформирование системы судопроизводства. Одним из элементов обновленной судебной системой стал суд с участием присяжных заседателей, единственный социальный институт страны, обеспечивающий возможность граждан осуществлять правосудие. С 2007 года был принят соответствующий закон «О присяжных заседателях». После вступления в силу данного закона уголовные дела с участием присяжных заседателей рассматривали областные и приравненные к ним суды. С 2009 года указом президента были сформированы специализированные межрайонные суды по уголовным делам. Данным судам подсудны уголовные дела об особо тяжких преступлениях.

Не смотря на то, что данный институт существует почти шесть лет, граждане с ним малознакомы, а в некоторых случаях можно сказать, и не знакомы совсем. Данной статьей хотелось бы доступно донести до простых граждан, хоть какую то, информацию о вышесказанном законе, и какую она играет роль в их жизни.

Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются областным акиматом, на основе списка избирателей по области. Областным судом не позднее сентября месяца текущего года в областной акимат направляется представление с указанием необходимого количества кандидатов на будущий год. Данные списки могут состоять от 3 тыс. до 5 тыс. кандидатов в присяжные заседатели. И все они из числа граждан проживающих на территории области. В списках имеются такие данные как фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, адрес проживания, номер телефона кандидата.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам указанные списки кандидатов в присяжные заседатели обрабатываются до конца текущего года, а именно специалисты суда выясняют, проживают ли кандидаты по указным адресам, не являются ли госслужащими, инвалидами, или умершими и т.д. и т.п., такие кандидаты исключаются из списка, и заменяются другими кандидатами. Готовые списки кандидатов в присяжные заседатели забиваются в базу суда.

Так же хотелось бы сказать, что в списки кандидатов в присяжные заседатели не включаются лица, не достигшие к моменту составления указанных списков возраста двадцати пяти лет; имеющие непогашенную либо неснятую судимость; признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, государственные служащие и военнослужащие, а также работники правоохранительных органов; состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.

Не допускаются какие-либо ограничения на включение граждан в списки кандидатов в присяжные заседатели по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Из списков кандидатов в присяжные заседатели по их письменному заявлению исключаются лица, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство по уголовному делу; лица, не способные в силу своих физических или психических недостатков исполнять обязанности присяжных заседателей; лица старше шестидесяти пяти лет; священнослужители.

Следующей стадией является отбор присяжного заседателя из числа кандидатов для конкретного уголовного дела.

Лицо, обвиняемое в совершении особо тяжкого преступления, в праве ходатайствовать перед судом о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. Постановлением судьи определяется количество кандидатов, подлежащих вызову для участия в процедуре отбора присяжных заседателей, дата и время главного судебного разбирательства. Список кандидатов, формируется путем случайной выборки, то есть компьютерным способом, из списка утвержденного в начале года.

Специалисты суда должны в законные сроки, а именно за семь дней до судебного заседания известить всех кандидатов в присяжные заседатели.

Вот с этого момента и начинается вся проблемная стадия. Проблема заключается в том, что граждане при получении извещения о явке в суд в качестве кандидата в присяжные заседатели, мягко говоря бывают в недоумении. Парой, это недоумение сменяется угрозой для специалиста суда. Типичная реакция граждан «что, это за извещение? Откуда вы знаете мои данные? На меня завели уголовное дело? Кто то, подал на меня заявление в суд? Почему именно я? Выбирайте другого? У меня работа, у меня дети». Специалистам суда даже не дают возможности объяснить причину, перед ними захлопывают двери, не отвечают на звонки, отказываются идти на контакт.

Не редко бывают случаи, когда кандидаты уже отобранные в присяжные заседатели, не являются на судебный процесс, недопонимая или не хотят понимать всей серьезности их статуса присяжного заседателя, ставя во главу свои личные проблемы, тем самым срывая всю проделанную работу судом.

В таких случаях, за неявку в суд без уважительных причин для исполнения обязанностей присяжного заседателя, в соответствии со ст. 655 КоАП РК (Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан) может быть наложен штраф в размере до десяти месячных расчетных показателей (на 2017 год один МРП составляет 2269 тенге).

Исполнение долга присяжного заседателя имеет и свои положительные стороны, а именно, лицам участвовавших в рассмотрении уголовного дела в качестве присяжного заседателя за счет бюджетных средств выплачивается вознаграждение в размере половины должностного оклада судьи, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы, пропорционально времени (количеству рабочих дней) присутствия в суде. Так же, оплачиваются командировочные расходы, для этого необходимо предоставить необходимые документы о расходах (проездные билеты, съем жилья и т.д.) Время исполнения присяжным заседателем обязанностей в суде учитывается при исчислении трудового стажа. При исполнении обязанностей присяжного заседателя за ним сохраняется место его основной работы. Не допускается по инициативе работодателя, увольнение присяжного заседателя или перевод его на нижеоплачиваемую работу во время исполнения им обязанностей в суде.

Хотелось бы пояснить гражданам, что быть присяжным заседателем - это почетный долг гражданина Республики Казахстан. Для подсудимых присяжные заседатели являются последней надеждой на справедливый приговор. Ведь основной принцип презумпции невиновности гласит «Каждый человек считается невиновным, пока не доказано обратное».

Председатель специализированного

межрайонного суда по уголовным делам

Актюбинской области Султанов Н.Т.