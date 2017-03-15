В городе Алматы состоялся круглый стол по обсуждению изменения №2 к ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»

Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г.Алматы совместно с Южным филиалом РГП «КазИнСт» и ОЮЛ «Молочный союз Казахстана» провели круглый стол по обсуждению изменения № 2 к ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В мероприятии приняли участие руководители и специалисты предприятий производителей молока молочной продукции (ТОО «Раимбек Агро», ТОО «Данон Беркут», ТОО»Фудмастер», ТОО Молочный завод Солнечный, ТОО «Адал»), государственных предприятий, технических комитетов по стандартизации, Форума предпринимателей Казахстана.

Представителями ОЮЛ «Молочный Союз Казахстана» и Форума предпринимателей Казахстана был дан детальный анализ вносимых изменений, которые в основном касаются введения новых и корректировки существующих в ТР ТС 033/2013 терминов и маркировки молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира.

Обсуждение длилось несколько часов и все участники были единодушны во мнении, что вносимые изменения не улучшают существующий рынок молочных продуктов, а существенно его снижают, вводя, при этом, в заблуждение не только потребителей, но и производителей молочной продукции, которые сами с трудом понимают, что стоит за ними. Как оказалось в итоге, вносимые изменения существенно противоречат терминологии международного стандарта CODEX STAN 206-1999 Комиссии Кодекс Алиментариус, хотя в пояснительной записке заявлено соответствие вносимого изменения указанному стандарту Комиссии Алиментариус. В заблуждение потребителей вводят также и изменения, вносимые в маркировку продукции.

По завершении обсуждения участникам было предложено еще раз проанализировать нормы проекта изменения, после чего консолидированные замечания и предложения, оформленные по установленной форме представить в срок до 1 апреля 2017 года.