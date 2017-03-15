Разработчик "умного" вибратора отдаст миллионы за незаконный сбор данных
15 марта 2017, 13:43
Также компания обязалась впредь не нарушать закон в будущем.
Создатель "умной" секс-игрушки We-Vibe 4 Plus согласился урегулировать исковые претензии по групповому иску женщин, пожаловавшихся на сбор конфиденциальных данных, передает Вести.ру со ссылкой на The Verge.
Компания-разработчик Standard Innovation признала, что она собирала "высококонфиденциальную" информацию пользовательниц и согласилась выплатить им 3 миллиона долларов за нарушения. Также компания обязалась впредь не нарушать закон в будущем.
Как выяснилось в августе прошлого года, производитель игрушки получал всю информацию о ее использовании, включая частоту и продолжительность использования, тип вибрации и даже температуру. Последний параметр теоретически позволяет вычислить даже, в какой именно области тела применяется игрушка.
Глава Standard Innovations Фрэнк Феррари ранее подтвердил, что сбор информации действительно ведется. Это необходимо, чтобы развивать продукт с учетом предпочтений пользователей. При этом четкого упоминания о сборе данных в приложении нет. Феррари пообещал, что вскоре пользовательское соглашение и политику использования персональных данных в приложении обновят.
Согласно решению суда, пользовательницы устройства We-Vibe до 26 сентября 2016 года должны получить компенсацию в размере 10 тысяч долларов. Те, кто применяли гаджет без помощи приложения, могут получить компенсацию в размере $199.
Фото: The Verge
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