Руководство школы в Карагандинской области наказали из-за пьяного семиклассника

Заместитель директора общеобразовательной средней школы в поселке Долинка Шахтинского региона Карагандинской области и учительница привлечены к дисциплинарной ответственности за появление семиклассника на уроке в алкогольном опьянении, передает корреспондент передает корреспондент МИА "Казинформ"





«За то, что школьник был нетрезвым, последовала дисциплинарная ответственность для заместителя директора по воспитательной работе и классного руководителя седьмого класса, где учится мальчик», - прокомментировал руководитель отдела образования города Шахтинска Николай Онсович.





Как пояснил главный педагог города, семиклассник выпил спиртное из-за стрессовой ситуации, в которой находился.





«Между его родителями были трудности во взаимоотношениях, и мальчик тяжело это переживает. Кроме того, семья переехала недавно из Кызылорды. Подросток теперь учится в новой школе в кругу незнакомых ему учеников. После случившегося я несколько раз за последнюю неделю приезжал в эту школу и беседовал с мальчиком. Интересуюсь - нравится ли ему здесь учиться, приняли ли его одноклассники, не тяжело ли ему воспринимать учебную программу. Я дал ему номер своего телефона, чтобы он позвонил мне, если возникнут какие-либо сложности», - сообщил Николай Онсович.

Напомним , ученик седьмого класса средней школы в поселке Долинка явился на занятия в состоянии сильной степени алкогольного опьянения. На пьяного ученика обратила внимание учительница и тут же в сопровождении коллеги доставила его в токсикологическое отделение больницы. Ему поставлен диагноз: отравление алкоголем. Установлено, что мальчик принес бутылку со спиртным в школу.





Айжан Алданышева