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Новости за сегодня

Контроль над оборотом алкогольной продукции - в мобильном приложении «Wipon»

 

Департамент государственных доходов по Актюбинской области сообщает, что в целях сокращения теневого оборота алкогольной продукции Комитет государственных доходов Министерства финансов РК в сотрудничестве с компанией Wipon (Вайпон) запустил мобильное приложение, предназначенное для выявления нелегального оборота алкогольной продукции.

Теневой рынок алкогольной продукции составляет 25-30% в Республике Казахстан. Статистика подтверждается по предварительным данным системы Wipon по мониторингу точек реализации нелегальной алкогольной продукции. По рекомендациям Комитета, система модифицируется, выстраивается трехуровненная система контроля: район - область - центр.

Приложение под названием Wipon уже можно скачать для iOs, Android и Windowsphone. После сканирования акцизной марки в приложении отображается информация о подлинности алкогольной продукции. Все данные сканирований, содержащие сведения о возможной нелегальности товара, отправляются в Комитет в режиме реального времени, что позволяет значительно оптимизировать процесс обработки поступающих данных.

В целях внесения личного вклада в борьбу с теневой экономикой алкогольной продукции каждый может загрузить мобильное приложение Wipon на сайте www.wiponapp.com и провести проверку легальности алкогольной продукции в качестве потребителя в двух и более точках реализации алкогольной продукции в своих регионах.

 

 

15 марта 2017, 13:51
Источник, интернет-ресурс: ДГД по Актюбинской обл.

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