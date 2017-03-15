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Ли Кэцян: Китаю не нужна торговая война с США

15 марта 2017, 14:08

Китай надеется, что отношения с США продолжат развиваться в позитивном ключе.


Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин не хочет, чтобы началась торговая война с США, и призвал к переговорам между двумя странами, передает Вести.ру со ссылкой на Reuters.

"Мы не хотим торговой войны между двумя странами. Это не сделает нашу торговлю более справедливой", - сказал Ли Кэцян на ежегодной пресс-конференции по итогам сессии высшего законодательного органа страны.

По его словам, Китай надеется, что отношения с США продолжат развиваться в позитивном ключе.

"У нас могут быть разные статистические методы, но я считаю, что какие бы ни были у нас различия, мы все можем сесть и поговорить друг с другом и работать вместе, чтобы найти решения", - заявил премьер Госсовета КНР.

Вопросы, которые не могут быть решены сразу, должны быть на время отложены, добавил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся во Флориде в следующем месяце.

Как сообщали "Вести.Экономика", Китай часто становился мишенью для критики Трампа. Во время предвыборной гонки он обвинял Пекин в потере рабочих мест в США и пообещал ввести пошлины в 45% для китайского импорта. Трамп также пообещал объявить Китай валютным манипулятором.

Профицит торговли Китая с США составил $366 млрд в 2015 г.

Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

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