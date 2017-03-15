Ли Кэцян: Китаю не нужна торговая война с США

Китай надеется, что отношения с США продолжат развиваться в позитивном ключе.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин не хочет, чтобы началась торговая война с США, и призвал к переговорам между двумя странами , передает , передает Вести.ру со ссылкой на Reuters.





"Мы не хотим торговой войны между двумя странами. Это не сделает нашу торговлю более справедливой", - сказал Ли Кэцян на ежегодной пресс-конференции по итогам сессии высшего законодательного органа страны.





По его словам, Китай надеется, что отношения с США продолжат развиваться в позитивном ключе.





"У нас могут быть разные статистические методы, но я считаю, что какие бы ни были у нас различия, мы все можем сесть и поговорить друг с другом и работать вместе, чтобы найти решения", - заявил премьер Госсовета КНР.





Вопросы, которые не могут быть решены сразу, должны быть на время отложены, добавил он.





Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся во Флориде в следующем месяце.





Как сообщали "Вести.Экономика", Китай часто становился мишенью для критики Трампа. Во время предвыборной гонки он обвинял Пекин в потере рабочих мест в США и пообещал ввести пошлины в 45% для китайского импорта. Трамп также пообещал объявить Китай валютным манипулятором.





Профицит торговли Китая с США составил $366 млрд в 2015 г.



