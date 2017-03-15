В ЮКО приложат все усилия для развития рыбного хозяйства

Первым объектом, с деятельностью которой ознакомились участники семинара является ТОО “Аксанат инжиниринг” по выращиванию рыб осетровых пород, запущенная в 2012 году, согласно карте индустриального развития.

Южноказахстанские крестьяне обмениваясь опытом, должны сосредоточиться на создании кооперативов, передает пресс-служба акима ЮКО.





Это, в свою очередь, способствует совместному решению проблем в сфере сельского хозяйства. А также будет способствовать выделению различных льгот со стороны государства.









Об этом сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев во время выездного семинара в селе Керейт Тюлькубасского района на тему: “Кооперация-основа развития агропромышленного комплекса”.





Первым объектом, с деятельностью которой ознакомились участники семинара является ТОО “Аксанат инжиниринг” по выращиванию рыб осетровых пород, запущенная в 2012 году, согласно карте индустриального развития.









Общая стоимость проекта - 452 млн. тенге. Мощность предприятия - 40 тонн мяса рыбы и 30кг черной икры в год. Специалисты ТОО “First Fist Company”, имеющие большой опыт в выращивании рыб, поделились опытом с участниками семинара.









Стоит отметить, что в настоящее время в области насчитывается 3 предприятий по переработке рыбной продукции, 28 рыбоводных хозяйств. Так, в 2016 году ими произведено 5 213 тонн рыбной продукции.

Выступивший в ходе семинара аким региона Жансеит Туймебаев отметил основные приоритеты в развитии сельского хозяйства, призвав фермеров объединиться в кооперативы.









«Сельское хозяйство – это будущее нашего региона. Поэтому опытные крестьянские хозяйства должны оказать максимальную поддержку деятельности начинающих коллег. Будет лучше если они поделятся своими знаниями, и помогут им встать на ноги. Только в этом случае, возможно объединить мелкие хозяйства и реализовать крупные проекты. Это, в свою очередь, будет способствовать выделению субсидий со стороны государства. И, самое главное будет развито сельское хозяйство Южного Казахстана», - сказал Жансеит Кансеитович.









Кроме этого, на семинаре была организована выставка продукции сельского хозяйства. На теоретической конференции, на тему: «Кооперация-основа развития агропромышленного комплекса» заслушаны мнения специалистов по развитию рыбного хозяйства и племенного животноводства, объединению хозяйств, производящих молочную продукцию в сельской местности, а также о создании производственных кооперативов.

После этого, глава региона осмотрел цех ТОО “Арсен Ас ” по выпуску плодово-ягодного концентрата и природных напитков. Общая стоимость проекта составила 600 млн. тенге, где 120 млн. тенге это собственные средства товарищества, а 480 млн. тенге профинансировано за счет кредитных средств РИЦ «Максимум». На заводе трудятся 38 человек.





Стоит отметить, что на ферме ТОО «Ақсанат Инжиниринг», которая открыта в 2014 году, содержится 182 лошадей. Общая стоимость проекта – 200 млн. тенге. На ферме содержатся Ахалтикинские, Донские, Кушумские высокопородистые, племенные лошади и пони.









Наряду с этим, в хозяйстве насчитывается 1120 голов мелкого скота, а также завезено из-за рубежа 660 голов КРС мясной породы абердии-ангуз и 241 голов породы герефорд. Кроме того, здесь на местном уровне разводят 900 голов крупного рогатого скота.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО



