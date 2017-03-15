"Необычные" тренировки полицейских в новом Центре спецподготовки МВД РК

Курсы подготовки личного состава будут организованы подразделениями специальной подготовки во всех областных ДВД.

В Интернете появилось видео тренировки силовиков, удивляющее своей "необычностью". Во время физнагрузки тренирующимся задают различные вопросы, касающиеся Конституции РК и всего Казахстана в целом









Судя по всему, данное видео было снято в Центре специальной подготовки МВД РК. Как сообщается на сайте МВД, на базе ОВД Целиноградского района ДВД Акмолинской области открылся Центр специальной подготовки сотрудников ОВД.





По словам начальника Департамента специальной подготовки МВД РК генерал-майора полиции Аскара Оспанова, его основной целью является обучение сотрудников полиции мерам обеспечения личной безопасности при несении службы, тактическим приемам задержания правонарушителей и преступников, подготовка к действиям в экстремальных ситуациях, а также при подавлении и локализации массовых нарушений общественного порядка, в том числе с применением специальных средств индивидуальной защиты и активной обороны.





В Центре обучают по разработанным учебным программам, которыми предусмотрены занятия по тактико-специальной, огневой, физической, медицинской, психологической подготовкам. Сотрудников полиции обучат стрелять на фоне физических, психических нагрузок, с коротких дистанций на скорость и в бронежилетах, как требует сегодняшняя оперативная обстановка.





Подготовка сотрудников осуществляется в течение 6 дней на казарменном положении. В Центре специальной подготовки предусмотрены все условия для проживания, питания и личной гигиены.





Отмечается, что курсы подготовки в 2017 году пройдут сотрудники подразделений специальной подготовки территориальных ДВД, которые в дальнейшем будут организовывать занятия на местах, начальники ГОРОВД, преподаватели кафедр тактико-специальной подготовки учебных заведений и учебных центров МВД, а также руководящий состав дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД.





Всего в тtreotv году в Центре планируется обучить около 1000 сотрудников полиции. С 31 января по 4 февраля т.г. обучение прошла первая группа из числа сотрудников органов внутренних дел.





Аналогичные курсы подготовки личного состава будут организованы подразделениями специальной подготовки во всех областных ДВД.