Депутаты попросили Мухамедиулы заняться проблемами паралимпийцев
15 марта 2017, 14:14
Депутаты отмечают нехватку спортивных клубов для паралимпийцев.
Спортивные клубы для инвалидов отсутствуют в некоторых регионах республики, поэтому паралимпийцы вынуждены арендовать помещения для своих тренировок.
"Поводом для нашего депутатского запроса послужил вопрос дальнейшего развития паралимпийского спорта в стране. Сегодня спортивные клубы инвалидов созданы лишь в девяти регионах и городе Алматы. Из-за отсутствия у многих из них собственных зданий они арендуют их у других учреждений. В связи с этим следует распространить опыт Атырауской и Мангистауской областей, которые изыскали отдельные здания и максимально создали условия для спортивных клубов инвалидов", — сказал Карибай Мусырман, озвучивая депутатский запрос на имя министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.
Он добавил, что также необходимо организовывать во всех регионах страны встречи общественности с призерами паралимпийских игр: пловчихой Зульфией Габидуллиной, пауэрлифтером Раушан Койшыбаевой, членами команды Атырау по волейболу сидя, а также с другими известными спортсменами.
"Это наряду с пропагандой паралимпийского спорта может способствовать состоянию молодежи, которые не могут найти свое место в жизни из-за пессимистического настроя, и таким образом (это поможет — прим.) сократить суициды в стране", — добавил депутат.
По его словам, помимо этого, необходимо увеличить объем выделяемых средств для организации тренировок для паралимпийцев и приобретения снаряжения для инвалидов.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Александр Кондратюк
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