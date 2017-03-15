Депутаты попросили Мухамедиулы заняться проблемами паралимпийцев

Он добавил, что также необходимо организовывать во всех регионах страны встречи общественности с призерами паралимпийских игр: пловчихой Зульфией Габидуллиной, пауэрлифтером Раушан Койшыбаевой, членами команды Атырау по волейболу сидя, а также с другими известными спортсменами.

"Это наряду с пропагандой паралимпийского спорта может способствовать состоянию молодежи, которые не могут найти свое место в жизни из-за пессимистического настроя, и таким образом (это поможет — прим.) сократить суициды в стране", — добавил депутат.





По его словам, помимо этого, необходимо увеличить объем выделяемых средств для организации тренировок для паралимпийцев и приобретения снаряжения для инвалидов.