Искоренить как явление

А. Тасбауова, К. Ахметжанова,

заместители директора Центра анализа регуляторной среды

АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК

Одним из ключевых направлений дальнейшего развития страны в Стратегии «Казахстан 2050» обозначено дальнейшее укрепление государственности и развитие казахстанской демократии.

В рамках этого направления поставлена задача по борьбе с коррупцией посредством совершенствования антикоррупционного законодательства, с тем чтобы достичь конечной цели искоренить коррупцию как явление.

Основным документом в сфере противодействия коррупции является Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы. Программный документ государства определяет стратегию противодействия коррупции, ведущую роль в которой составляют комплексные меры превентивного характера, способные коренным образом сократить уровень коррупции путем устранения предпосылок ее возникновения.

В стране активизирована работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также обеспечению эффективного контроля соблюдения законодательства в сфере государственной службы и укрепления антикоррупционной направленности этических норм.

Начиная с 2001 года, в РК реализуются государственные программы по борьбе с коррупцией, в рамках которых принимаются конкретные меры по устранению причин и условий возникновения коррупционных проявлений.

Несмотря на это, в стране все еще остаются следующие актуальные проблемы в сфере противодействия коррупции:

- недостаточная прозрачность при принятии решений, затрагивающих наиболее значимые вопросы общественной жизни;

- недостаточно системности в предупредительно-профилактической работе;

- конфликт интересов при выполнении государственных функций также является одной из серьезных причин, способствующих коррупционным проявлениям в государственном секторе;

- антикоррупционная пропаганда в основном ограничивается разовыми акциями и кампаниями, шаблонными выступлениями в средствах массовой информации, недостаточно задействовано интернет-пространство.

Существующие проблемы находят свое подтверждение и в международных рейтингах.

Так, Казахстан набрал 29 баллов по Индексу восприятия коррупции TransparencyInternational 2016, улучшив значение на один пункт. При этом позиция страны ухудшилась с 126-го до 131-го места в рейтинге.

Как показывает мировая практика, современное общество может стать полноценным и высокоразвитым только при обеспечении верховенства права. Без обеспечения этого принципа невозможно победить коррупцию и построить справедливое гражданское общество.

Правовая система различных стран периодически модернизируется под влиянием новых возникающих вызовов, разрабатываются новые механизмы борьбы с коррупцией и т.п.

В результате анализа мирового опыта развития государственных систем были выявлены следующие тенденции в этой сфере.

В целях устранения коррупциогенных проявлений вследствие конфликта интересов должностных лиц на государственной службе во многих странах в законодательство внедряется понятие «слепого траста» (Blindtrast), что является логичным продолжением введения понятия «конфликт интересов». «Слепой траст» представляет собой средство управления личными активами государственных служащих на период исполнения ими должностных обязанностей. Данный механизм гарантирует, что политический деятель не будет в состоянии участвовать в приобретении личной выгоды и устраняет предположение о любых конфликтах интересов.

Сильное гражданское общество это обязательный признак стабильного демократического государства с конкурентоспособной экономикой.

Гражданское общество одновременно выступает и как партнер власти в реализации всех ее начинаний, и как ее конструктивный оппонент, отстаивающий свободы и интересы каждого гражданина и различных групп общества. Развитие современных гражданских институтов и поощрение гражданских инициатив послужат катализатором устойчивого развития страны и создадут гарантии экономических и политических прав и свобод граждан.

Активность гражданского общества будет способствовать модернизации государства, развитию казахстанской модели демократии, обеспечению прав человека и гражданина. Эффективная, ответственная, прозрачная и подотчетная обществу власть, господство права, искоренение коррупции вот те цели, достичь которые можно только путем сотрудничества государства с заинтересованными структурами гражданского общества.

На современном этапе становления гражданского общества все более актуальное значение приобретает развитие института обращений граждан, который является основным каналом связей населения и государства. В настоящее время возрастает роль электронных каналов связи граждан и государства. Развитие современных технологий позволяет наладить канал связи между каждым гражданином с любым государственным органом.

Новая система диалога может стать эффективной, если сделать коммуникации открытыми. Институт обращений лиц нуждается в модернизации. Решению указанной проблемы могло бы способствовать широкое внедрение в практику государственного управления современных информационных технологий, позволяющих не только обеспечить диалог между представителями власти и гражданами, но и проанализировать принимаемые решения должностными и служебными лицами, сделать результаты анализа доступными для широкой общественности.

Президент РК Н. Назарбаев в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» отметил важность борьбы с последствиями коррупции через развитие социальных сетей и других медиаресурсов.

Данные меры позволят повысить эффективность антикоррупционной политики государства и создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны.