В Узбекистане мужчина сдав анализы узнал, что находится в интересном положении

«Первое, что на ум пришло: «От кого? От жены?».

Эта история произошла в конце текущей недели в одной из поликлиник Мирзо-Улугбекского района столицы Узбекистана. Мужчина, сдавший анализы, получил неожиданные результаты , передает , передает Nuz.uz





Житель Мирзо-Улугбекского района сдал на анализ кровь и урину в одной из поликлиник. Когда пришел за результатами, был крайне удивлен – оказался беременным.





«Первое, что на ум пришло: «От кого? От жены?». В регистратуре сразу сказали: «Не делайте нам мозги». Я попросил их все же перепроверить, мало ли что, анализы перепутали, фамилию неверно вписали. Однако они утверждали, что ошибки быть не может: «Ваша фамилия, значит и хорионические гонадотропины (ХГЧ) тоже ваши. Минздрав не ошибается. Будьте здоровы», - рассказал мужчина.





Пациент ничуть не испугался своего нового интересного положения, а начал подшучивать над медсестрами, предположив, что может быть хакеры взломали компьютерную систему поликлиники, на что сотрудники сказали, что скорее пациент принес на анализ чужой биоматериал.





«Ну, хоть скажите, на каком месяце я нахожусь? А что еще можно было спросить? Интересно же, не каждый день такое услышишь», - мужчина продолжал подтрунивать над девушками в регистратуре.





«Прекратите этот цирк! У нас, если хотите знать, все честно, добросовестно и бесплатно, хоть на «Портал» пишите. У нас, если хотите знать, интересы пациента первостепенны и диалог, если хотите знать, с больными проводим», - взорвалась одна из медсестер.





Как рассказал мужчина, под занавес яркого диалога медсестры пытались успокоить необычного пациента.





«Вероятно, думали они, что в моем интересном положении, мне не стоит сильно волноваться», - шутит мужчина.





Закончилась эта история тем, что потерянные результаты анализов все-таки нашли своих реальных адресатов. Как оказалось, в этот день не так много беременных женщин сдавало анализы. Методом исключения медсестры поликлиники все-таки нашли девушку, обменявшуюся с мужчиной результатами анализов. Сами сотрудники поликлиники недоумевают, как такое могло произойти.



