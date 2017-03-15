Как в столице отметят Наурыз мейрамы

Жители Казахстана готовятся встретить Наурыз. В Астане массовые гуляния пройдут 21-23 марта. Праздничные мероприятия будут организованы на различных площадках , сообщает пресс-служба столичного акима.





На Наурыз казахстанцев ожидают долгие выходные поэтому , отдыху горожан уделено особое внимание.

Основное мероприятие пройдет 21 марта на республиканском велотреке «Сарыарка». 21, 22, 23 марта народные гуляния развернутся на территории у ТРЦ «Хан Шатыр», там же будет установлен этноаул.





Также 21-22 марта праздничные мероприятия пройдут на площади у монумента «Қазақ елі», на Городской площади, в Студенческом парке, 22 марта – на территории у театра «Жастар». На всех площадках будут проходить насыщенные концертные программы, спортивные состязания, установлены юрты, алтыбаканы, можно будет отведать традиционные угощения.





С 18 по 22 марта в жилых массивах Куйгенжар, Мичурино, Промышленный, Интернациональный, Железнодорожный, Пригородный, Уркер, Коктал-1, Ондирис пройдут народные гуляния, посвященные празднику Наурыз. Будут установлены юрты, состоятся ярмарки, концерты.





Напомним, что в Алматы празднование Наурыз мейрамы впервые пройдет сразу на двух площадках. 22 марта на площади Астана будут установлены юрты, шатры, разнообразные инсталляции на тему Наурыз. Пройдет демонстрациятеатрализованного представления «Мүшел», идущих испокон веков народных традиций и обрядов, ритуальныго обряда «Самалық», исполнены песни «Түлік жыры», традиционные казахские песнопения в день Наурыза «Самалық» и «Түлік жыры».





Праздничное представление в Атлетической деревне будет напоминать новое поселение казахского аула. Вход на площадь будет оформлена в виде ворот древнего образца, по обе стороны которого будут установлены две юрты на повозках.

На площади будут установлены такие инсталляции, как «шамдал», «қос», «древняя торговая арба», «камни с петроглифами», «колесо истории» и другие разнообразные скульптуры.



