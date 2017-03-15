Глава МИР РК рассказал о преимуществах Соглашения об автосообщении с Сербией

В Мажилисе Парламента РК рассмотрен законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о международном автомобильном сообщении».

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о преимуществах, которые даст Казахстану Соглашение об автосообщении с Сербией, передает Kazpravda.kz.

Он отметил, что аналогичные соглашения у республики имеются с 41 государством, подчеркнув, что казахстанский рынок автомобильных перевозок показывает ежегодный экономический прирост до 5-6%.

«Существенно растет транзит через Сербию. В общем объеме импорто-экспортных и транзитных перевозок казахстанские перевозчики в 2015 году составляли 42%, по итогам прошлого года - 46%. Мы рассчитываем, что до конца года этот показатель достигнет 50%. Транзит через Сербию дает возможность нашим перевозчикам доставлять грузы в страны, находящиеся южнее Сербии. Не имея возможности такого транзита, мы пользуемся услугами перевозчиков Греции, Хорватии, Болгарии и третьих стран. Поэтому для нас это принципиально важное соглашение», - отметил министр.

В преамбуле Соглашения указано, что стороны при его подписании учитывают необходимость защиты окружающей среды и безопасность дорожного движения. Касымбек разъяснил данный аспект, сообщив, что уже в середине текущего года казахстанские международные перевозчики перейдут на топливо класса Евро-5.

«Конкретных норм по этому поводу у нас нет. В то же время и мы, и Cербия являемся участниками многих международных соглашений, в том числе и по экологическим стандартам, и придерживаемся этих норм. Кроме того, Казахстан и Сербия, как и многие европейские страны, перешли при международных перевозках на стандарт Евро-4, а с середины 2017 года перейдем на стандарт Евро-5. Наши нефтеперерабатывающие заводы также переходят на эти стандарты. В частности, в прошлом году Глава государства запустил завод «Конденсат» в Западно-Казахстанской области, который выпускает бензин ВК-5. Мы планируем, что после реконструкции АНПЗ и ПНПЗ перейдут на стандарты ВК-5», - сказал Касымбек.

Министр рассказал и о вопросе страховки при въезде казахстанцев в Сербию и наоборот. Он подчеркнул, что, несмотря на соглашение, останутся в ходу одноразовые страховые талоны.

«Страховые свидетельства Казахстана и Сербии на территориях наших стран не будут признаваться. Сербский перевозчик, заезжая на территорию Казахстана, должен будет приобрести на границе одноразовый страховой талон. Мы могли бы быть участниками программы «Зеленая карта», но в этом случае наши перевозчики должны будут держать большую сумму на ее депозите. Для наших перевозчиков удобнее использовать одноразовые страховки при въезде в конкретные государства Евросоюза», - добавил глава МИР.

По итогам обсуждения депутаты одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о международном автомобильном сообщении». Документ направлен на рассмотрение Сената.

Азамат Сыздыкбаев