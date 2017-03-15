Сенатор рассказала, кто на дорогах Казахстана должен быть «number one»

«Пешеход - это первый объект, которому нужно уступить дорогу, даже если пешеход не прав...», - сказала депутат.

Депутат сената парламента РК Бырганым Айтимова заявила, что на казахстанских дорогах водителям нужно «работать» над своим уважением друг к другу и к пешеходам в первую очередь, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz





«Уровень наших водителей на дорогах оставляет желать лучшего. Мы в Казахстане все толерантны и эту толерантность всем водителям нужно показывать, прежде всего, государство делает все для улучшения жизни человека, поэтому пешеход - это первый объект, которому нужно уступить дорогу, даже если пешеход не прав, конечно «танго» должно быть в паре, то есть и пешеход, и водитель должны уважать друг друга», - сказала депутат.





Сенатор отметила, что водителю, не обладающему нужными навыками, не стоит садиться за руль.





«Если нет ориентировочных навыков, не надо садиться за руль, потому что это связано не только с твоей личной жизнью, не только с автотранспортом, но ты можешь лишить жизни человека или сделать его инвалидом, что станет причиной психологической неустойчивости на всю жизнь, поэтому, прежде чем садиться за руль, молодежь и взрослое население страны должны тысячу раз изучить, как «Отче наш», правила дорожного движения», - заявила она.





Сенатор подчеркнула, что много лет работала за рубежом, где уважение участников движения на дорогах ставится на первое место.





«Я знаю, что там должно быть уважение водителей друг к другу, и прежде всего, пешеход для водителя должен быть святым объектом, он должен пропустить его, жизнь пешехода для водителя должна быть «Number one», - сказала она.





По ее словам, в Казахстане нет такой практики, и водителям не мешало бы поучиться у зарубежных участников движения.





«Нужно уступить дорогу, пропустить пешехода, как за рубежом, а у нас нужно обязательно обзываться и показывать, что ты ненормальный. Культура водителя немаловажная тема», - добавила она.



