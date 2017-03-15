Стали известны подробности захвата заложницы в Актобе
15 марта 2017, 14:44
В стоматологии мужчина захватил в заложники 3-4 женщин, сотрудницам стоматологии удалось вырваться и сбежать, кроме одной – администратора.
14 марта в Актобе приблизительно с 18:00 до полуночи в стоматологии мужчина держал в заложниках ее администратора, сообщает «Диапазон».
Все это время полицейские вели с ним переговоры, выполняли требования шантажиста. Ближе к 12 ночи девушку удалось освободить.
По словам родственников женщины, взятой в заложники, безработный мужчина, лет 25-30, сначала нанес ножевые ранения матери своей жены, затем отправился в стоматологию «Жемчуг +», записавшись на прием. В стоматологии мужчина захватил в заложники персонал из 3-4 женщин. Сотрудницам стоматологии удалось вырваться и сбежать, кроме одной – администратора. Жители дома в Батыс-2, где расположена стоматология, слышали крики женщины, просившей о помощи.
Во время спецоперации полицейские оцепили дом по периметру. //Фото Владимира Зобенко
Вскоре к месту происшествия прибыли полицейские. По информации очевидцев, мужчина продолжил держать женщину в заложниках, угрожая убить ее, при себе он имел нож. Стражи порядка начали спецоперацию по освобождению заложницы с привлечением бойцов мобильного реагирования, криминалистов, бригады «Скорой помощи» и других экстренных служб.
На месте инцидента скопились несколько бригад скорой помощи. //Фото Юрия Гейста
"Уже столько времени один сумасшедший держит в заложниках мою племянницу. Полицейские ходят тут в таком большом количестве, и сделать ничего не могут, мне страшно за нее", - в панике вчера рассказывала родственница заложницы.
Полицейские, между тем, вели переговоры. Злоумышленник выдвигал требования. Одно из них - привести к нему его жену, чтобы убить ее. Переговоры продолжались. Чтобы убедить его отпустить заложницу, приглашали его престарелого отца и мать. Судя по многочисленной череде «переговорщиков», убедить захватчика не очень получалось.
"Он мой шурин, обычно меня слушается, и он мне звонил, чтобы я зашел. Я об этом сообщил полицейским, но меня не впустили внутрь", - рассказал мужчина, представившийся родственником захватчика.
Ближе к 00:00 ситуация получила развязку. Девушку, оказавшуюся в заложниках, вывели из здания стоматологии. Машины скорой и других экстренных служб поочередно отъезжали, уехали и родственники девушки. Родные парня остались в ожидании.
Мужчина, удерживавший в заложниках девушку, был убит.
После завершения спецоперации на месте оставались криминалисты и другие силовики. // Фото Владимира Зобенко
Лишь на утро ДВД подтвердили ликвидацию злоумышленника. Сообщение о случившемся поступило в полицию 14 марта в 19.00 часов. Сообщалось, что неизвестный мужчина захватил и удерживает 26-летнюю администратора стоматологии, расположенной по пр.А.Молдагуловой, и угрожает её убить. Прибыв на место происшествия, полицейские установили личность преступника – гражданин А., 1993 г.р., не работающий, в 2016 году привлекался к уголовной ответственности за кражу. Он выдвинул требование доставить к нему бывшую жену, 1993 г.р., с которой он был разведён 7 марта т.г. Полиция установила, что за три часа до этого, в 16.00 часов, преступник хотел убить бывшую жену, для чего приходил домой к ее родителям, и нанёс ножевые ранения бывшей тёще. Женщина получила тяжкие телесные повреждения.
"Руководством ДВД Актюбинской области, УВД и прокурором Актобе в течение 5 часов велись переговоры с преступником для освобождения заложницы, жизни которой угрожала реальная опасность. Однако преступник отказался выполнить требования закона, разговаривать с доставленными на место происшествия родственниками. В ответ преступник, угрожая убить заложницу, требовал доставить к нему бывшую жену, которую намеревался убить, заявляя, что давно это обдумал и сегодня действует с этой целью. С учётом того, что проводимые переговоры результата не дали, все предпринятые меры по мирному разрешению сложившейся ситуации были исчерпаны, а преступник, угрожая ножом, с каждой минутой действовал агрессивней, и обстановка накалялась, в 00.00 часов сотрудниками полиции была проведена силовая фаза операции по освобождению заложницы и спасению её жизни. В ходе применения табельного оружия, в соответствии с законом, преступник был ликвидирован", - сообщили в ДВД.
Заложница была освобождена, и в ходе спецоперации не пострадала, но перенесла огромный стресс. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей и психологов, ей оказывается медицинская и другая необходимая помощь. По данным фактам УВД Актобе возбуждены уголовные дела по ст.107 ч.1 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст.261 ч.2 п.4 (захват заложника с применением оружия) УК РК.
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