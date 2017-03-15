Стали известны подробности захвата заложницы в Актобе

В стоматологии мужчина захватил в заложники 3-4 женщин, сотрудницам стоматологии удалось вырваться и сбежать, кроме одной – администратора.

14 марта в Актобе приблизительно с 18:00 до полуночи в стоматологии мужчина держал в заложниках ее администратора, сообщает « Диапазон ».





Все это время полицейские вели с ним переговоры, выполняли требования шантажиста. Ближе к 12 ночи девушку удалось освободить.









По словам родственников женщины, взятой в заложники, безработный мужчина, лет 25-30, сначала нанес ножевые ранения матери своей жены, затем отправился в стоматологию «Жемчуг +», записавшись на прием. В стоматологии мужчина захватил в заложники персонал из 3-4 женщин. Сотрудницам стоматологии удалось вырваться и сбежать, кроме одной – администратора. Жители дома в Батыс-2, где расположена стоматология, слышали крики женщины, просившей о помощи.









Во время спецоперации полицейские оцепили дом по периметру. //Фото Владимира Зобенко



