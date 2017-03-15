Интересы потерпевшего охраняются законом

Т. Копбосынов,

судья районного суда № 2 Алматинского района г. Астаны

Права потерпевших от преступлений охраняются законом. Обязанностью государства является не только предотвращение и пресечение в установленном законом порядке посягательств, способных причинить вред и нравственные страдания личности, но и обеспечение потерпевшему от преступления возможности отстаивать свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способами.

Лицо, пострадавшее от преступления, признается потерпевшим независимо от его гражданства, возраста, физического или психического состояния и иных данных о его личности, а также независимо от того, установлены ли все лица, причастные к совершению преступления.

Лицо, которому преступлением причинен вред, приобретает предусмотренные уголовно-процессуальным законом права и обязанности с момента вынесения следственным органом или судом постановления о признании его потерпевшим.

Уголовно-процессуальный кодекс РК закрепляет за потерпевшим следующие права: знать о предъявленном подозрении и обвинении; давать показания на родном языке или языке, которым владеет; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; пользоваться бесплатной помощью переводчика; иметь представителя; получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом; знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя. Потерпевший вправе знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение; получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций; участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций; выступать в судебных прениях; поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать замечания на протокол. Закон предусматривает право потерпевшего приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс; обжаловать приговор и постановления суда; знать о принесенных по делу жалобах и протестах, подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении.

Лицо в статусе потерпевшего может защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его заключения.

По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, пострадавшего от преступления, права потерпевшего переходят к одному из близких родственников погибшего. К близким родственникам относятся супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Представителями потерпевшего могут выступать не только адвокаты, но и иные лица, способные оказывать им квалифицированную помощь. Полномочия таких лиц подтверждаются доверенностью, оформленной надлежащим образом.

В тех случаях, когда потерпевшим является несовершеннолетний или лицо, по своему физическому или психическому состоянию лишенное возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители или представители.

В рамках уголовного судопроизводства потерпевшему обеспечивается возмещение причиненного вреда, как имущественного, так и морального.

Имущественным вредом признается причиненный потерпевшему преступлением материальный вред. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

Решая вопрос о размере компенсации причиненного потерпевшему морального вреда, суд учитывает характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, степень вины причинителя вреда, руководствуясь при этом требованиями разумности и справедливости. В случае причинения морального вреда преступными действиями нескольких лиц он подлежит возмещению в долевом порядке.

Характер физических и нравственных страданий устанавливается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, поведения подсудимого непосредственно после совершения преступления, индивидуальных особенностей потерпевшего, а также иных обстоятельств.

По уголовным делам частного обвинения потерпевший обладает тем же перечнем прав, однако наряду с этим наделен правами частного обвинителя, а именно наделен полномочиями по поддержанию в суде предъявленного обвинения.

Таким образом, знание прав потерпевшего, а также процедуры реализации этих прав может обеспечить наиболее эффективную защиту лицам, пострадавшим от преступлений.

При этом отказ в признании лица потерпевшим, а также бездействие дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, выразившееся в непризнании лица потерпевшим, могут быть обжалованы этим лицом вышестоящему должностному лицу, прокурору и в суд. Жалобы в суд могут быть поданы посредством электронного портала через сервис «Судебный кабинет».