Спикер Мажилиса поставил перед депутатами новые задачи

Сегодня в Мажилисе под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось пленарное заседание палаты, сообщает Zakon.kz.

Открывая заседание, председатель Мажилиса акцентировал внимание депутатского корпуса на предстоящий период работы.

«Как вам известно, Глава государства публично подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». А также своим Указом утвердил комплекс мер по реализации данного закона. Мы должны принять меры, обеспечивающие деятельность нашей Палаты в соответствии с требованиями Конституции. Нам также предстоит большая напряженная работа по внесению изменений в существующее законодательство в связи с конституционной реформой. Уверен, что депутатский корпус успешно решит все задачи, которые ставит перед нами Елбасы», - подчеркнул Н. Нигматулин.

После обсуждения палата одобрила законопроект о ратификации Соглашения между Казахстаном и Сербией о международном автомобильном сообщении.

Документ регулирует международные автомобильные пассажирские и грузовые перевозки между странами, а также транзитные перевозки через их территории и перевозки в третьи государства или из третьих государств.

Перевозчики при осуществлении перевозок пассажиров или грузов на основе взаимности освобождаются от уплаты сборов и платежей, связанных с владением или пользованием автотранспортными средствами, а также использованием и содержанием автомобильных дорог государства другой Стороны.

Регулярные перевозки пассажиров между государствами сторон или регулярные транзитные перевозки пассажиров осуществляются на основании разрешения, выдаваемого компетентными органами на 5 лет. Для осуществления нерегулярных перевозок пассажиров между государствами требуется разрешение, выдаваемое компетентными органами, которое действует на одну перевозку в прямом и обратном направлении.

Перевозки грузов между государствами сторон или транзитом по их территориям осуществляются без разрешений.

Одобрение палаты в этот день получил во втором чтении и законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры».

В первом чтении законопроект был одобрен мажилисменами 30 ноября 2016 года. В ходе обсуждения рабочей группой законопроекта депутатами внесены поправки, направленные на закрепление права местных исполнительных органов на выделение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов не только с техническим и профессиональным, послесредним образованием, но и с высшим и послевузовским образованием;

определение статуса Национальной государственной книжной палаты Республики Казахстан, осуществляющей хранение и популяризацию печатных изданий, относящихся к культурному наследию народа Казахстана;

закрепление обязанности редакций средств массовой информации по предоставлению обязательных бесплатных экземпляров печатных изданий в Национальную государственную книжную палату, а в электронной форме - в библиотеки, имеющие статус «Центральная»;

определение компетенции уполномоченного органа в области культуры на распределение и размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов, утверждение правил организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы, координацию деятельности организаций образования в области культуры;

предоставление музеям права первой публикации о музейных предметах и музейных коллекциях, включенных в состав музейного фонда Республики Казахстан;

закрепление компетенции уполномоченного органа в области культуры на организацию работы по приобретению, изданию и распространению общественно значимой литературы на республиканском уровне;

закрепление компетенции местных исполнительных органов по согласованию вопросов создания, реорганизации и ликвидации государственных организаций культуры с уполномоченным органом в области культуры;

упрощение механизма государственных закупок для государственных театров и музеев, в целях оперативного решения творческого процесса.

Законопроектом предусматривается внесение поправок в Бюджетный кодекс и Кодекс РК об административных правонарушениях, а также в законы Республики Казахстан: «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», «О языках в Республике Казахстан», «О средствах массовой информации», «О культуре», «Об образовании», «О государственных закупках».

Кроме того, Н.Нигматулин представил нового депутата Альберта Рау, пожелав ему успешной работы. Палата избрала двух депутатов Мажилиса в составы постоянных комитетов: по социально-культурному развитию - С.Сапиева, по финансам и бюджету - А.Рау.

На пленарном заседании рассмотрен также вопрос о переходе депутатов Мажилиса М. Махамбетова из Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе и А.Платонова из Комитета по социально-культурному развитию в Комитет по вопросам экологии и природопользованию.