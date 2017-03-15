 
Преимущественно ясно

Алматы

Преимущественно ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 41%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 6.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

0.00

15 марта 

Курс НБРК

317.96

-

АЛМАТЫ

Покупка

0.00

Продажа

0.00

АСТАНА

Покупка

0.00

Продажа

0.00

Подробнее
0.00

15 марта 

Курс НБРК

338.18

-

АЛМАТЫ

Покупка

0.00

Продажа

0.00

АСТАНА

Покупка

0.00

Продажа

0.00

Подробнее
Новости за сегодня

Альтернативные меры наказания

 

 В последнее время число лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и прошедших по учетам уголовно-исполнительной инспекции, увеличивается, и эта тенденция будет в дальнейшем сохраняться.

 В связи с этим в настоящее время актуальным является вопрос качественного исполнения альтернативных лишению свободы мер наказания. В целях решения указанной проблемы и предупреждения рецидива преступлений со стороны осужденных лиц в республике возникла необходимость создания Службы пробации.

 В Казахстане Служба пробации осуществляет исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, на основании приговора, постановления, вступившего в законную силу.

 Органами, исполняющими уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, являются территориальные Службы пробации департаментов уголовно-исполнительной системы.

 Служба пробации исполняет следующие виды наказаний, не связанных с изоляцией от общества:

 - общественные и исправительные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

 - пробационный контроль за поведением лиц, осужденных условно;

 - контроль за поведением осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, и мужчин, в одиночку воспитывающих малолетних детей, которым судом отсрочено отбывание наказания;

 - пробационный контроль за лицами, осужденными к ограничению свободы по месту их проживания;

 - содействие в получении социально-правовой помощи лицам, в отношении которых судом установлен пробационный контроль и освобожденным из мест лишения свободы, в отношении которых судом установлен административный надзор;

 - изъятие государственных наград и документов к ним.

 Пробационный контроль - это деятельность Службы пробации по осуществлению контроля за исполнением возложенных судом на осужденных обязанностей и их поведением с оказанием содействия в получении социально-правовой помощи в период испытательного срока.

 Целью деятельности Службы пробации является коррекция поведения осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. Для этого Службой пробации вырабатывается и реализуется индивидуально в отношении каждого осужденного комплекс мер по оказанию социальноправовой помощи.

 Медицинская помощь предоставляется в государственных учреждениях здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Осужденный с неоконченным средним образованием Службой пробации направляется в учебные заведения по месту жительства. Для получения правовой помощи Служба пробации направляет копию индивидуальной программы в местные исполнительные органы.

 При оказании осужденным помощи в трудоустройстве местные исполнительные органы предоставляют рабочие места в рамках инвестиционных проектов, реализуемых по программе по форсированному индустриально-инновационному развитию, привлекают осужденных, не имеющих конкурентоспособных профессий, к оплачиваемым сезонам сельскохозяйственным работам, трудоустраивают осужденных по квоте рабочих мест.

 В случае возникновения потребности осужденного в получении иной помощи, Служба пробации направляет индивидуальные программы в соответствующие органы по месту жительства осужденного.

 

 Н. Калиева,

 инспектор Службы пробации Казыбекбийского района г. Караганды ДУИС по Карагандинской области

 

15 марта 2017, 15:12
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код