Альтернативные меры наказания

В последнее время число лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и прошедших по учетам уголовно-исполнительной инспекции, увеличивается, и эта тенденция будет в дальнейшем сохраняться.

В связи с этим в настоящее время актуальным является вопрос качественного исполнения альтернативных лишению свободы мер наказания. В целях решения указанной проблемы и предупреждения рецидива преступлений со стороны осужденных лиц в республике возникла необходимость создания Службы пробации.

В Казахстане Служба пробации осуществляет исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, на основании приговора, постановления, вступившего в законную силу.

Органами, исполняющими уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, являются территориальные Службы пробации департаментов уголовно-исполнительной системы.

Служба пробации исполняет следующие виды наказаний, не связанных с изоляцией от общества:

- общественные и исправительные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- пробационный контроль за поведением лиц, осужденных условно;

- контроль за поведением осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, и мужчин, в одиночку воспитывающих малолетних детей, которым судом отсрочено отбывание наказания;

- пробационный контроль за лицами, осужденными к ограничению свободы по месту их проживания;

- содействие в получении социально-правовой помощи лицам, в отношении которых судом установлен пробационный контроль и освобожденным из мест лишения свободы, в отношении которых судом установлен административный надзор;

- изъятие государственных наград и документов к ним.

Пробационный контроль - это деятельность Службы пробации по осуществлению контроля за исполнением возложенных судом на осужденных обязанностей и их поведением с оказанием содействия в получении социально-правовой помощи в период испытательного срока.

Целью деятельности Службы пробации является коррекция поведения осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. Для этого Службой пробации вырабатывается и реализуется индивидуально в отношении каждого осужденного комплекс мер по оказанию социальноправовой помощи.

Медицинская помощь предоставляется в государственных учреждениях здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Осужденный с неоконченным средним образованием Службой пробации направляется в учебные заведения по месту жительства. Для получения правовой помощи Служба пробации направляет копию индивидуальной программы в местные исполнительные органы.

При оказании осужденным помощи в трудоустройстве местные исполнительные органы предоставляют рабочие места в рамках инвестиционных проектов, реализуемых по программе по форсированному индустриально-инновационному развитию, привлекают осужденных, не имеющих конкурентоспособных профессий, к оплачиваемым сезонам сельскохозяйственным работам, трудоустраивают осужденных по квоте рабочих мест.

В случае возникновения потребности осужденного в получении иной помощи, Служба пробации направляет индивидуальные программы в соответствующие органы по месту жительства осужденного.

Н. Калиева,

инспектор Службы пробации Казыбекбийского района г. Караганды ДУИС по Карагандинской области