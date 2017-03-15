В преддверии праздника Наурыз в Алматинской области началась декада праздничных мероприятии

Грядет великий, лучезарный праздник весны Наурыз. Всем известно, что в день праздника проводится множество культурно- развлекательных мероприятий. Главной особенность этого года, считается декада мероприятии приуроченных ко дню весеннего равноденствия. Об этом ходе брифинга в региональной службе коммуникаций Алматинской области сообщил заместитель председателя областной Ассамблеи Народа Казахстана, заведующий секретариатом Габит Турсынбаев.





- В стране уже начались мероприятия по празднованию Наурыза. Это наш общий праздник. И в этом году, Жетысуский край особенно готовится отметить праздник. С 12 марта уже начата декада мероприятий посвященных празднованию Наурыза. Ее особенностью является разделение на семь этапов, поскольку число семь является священным для казахского народа. Это «Единство», «Благотворительность», «Почтение», «Преемственность поколений», «Пример», «Здоровье», «Великий день Наурыз». И уже сегодня по первому разделу «Бірлік», в Талгарском районе, под руководством заместителя председателя республиканского Клуба ведущих журналистов и экспертов при АНК, проходит выездное заседание с представителями СМИ Алматинской области. Проведение подобных мероприятий предусмотрены во всех районах нашей области, - сказал Габит Турсынбаев.









Стоит отметить, что декада будет длиться до 24 марта. И в рамках этих мероприятий, по разделу «Единство», планируется приезд делигации с Южной Кореи в Каратальский район Алматинской области. Напомним, у подножия горы Бастобе, недалеко от города Уштобе Каратальского района Алматинской области, установлен памятник благодарности казахскому народу от всех этносов, оказавшихся на этой земле в результате насильственной депортации.



