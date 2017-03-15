Обеспечивая равные возможности

В результате проводимой политики по снижению тюремного населения, принятия поэтапных мер гуманизации уголовного законодательства и целенаправленной правоприменительной практики судебных органов в Казахстане значительно снизилось число осужденных к лишению свободы.

Такие данные озвучены в ходе презентации проекта «Поддержка судебной реформы в Казахстане: Повышение потенциала организаций гражданского общества с целью улучшения доступа уязвимых категорий осужденных к правосудию».

Проект реализуется Региональным Представительством Международной тюремной реформы в Центральной Азии PRI при участии Верховного Суда, Комиссии по правам человека при Президенте РК, Мажилиса Парламента и Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Участие в диалоге между судебными органами, представителями организаций гражданского общества и государственных органов также приняли эксперты проекта из Великобритании и Польши. По словам организаторов, проект призван способствовать повышению доступа к правосудию уязвимых групп заключенных.

Как сообщил региональный директор Международной тюремной реформы Центральной Азии Азамат Шамбилов, проект является первым, который бы работал с уязвимой категорией тюремного населения. Ожидания экспертов от реализации проекта связаны с повышением уровня обеспечения защиты прав и интересов уязвимых категорий осужденных.

К уязвимым категориям относятся люди с ограниченными возможностями, пожилые, больные, приговоренные к смертной казни, женщины и несовершеннолетние.

По данным экспертов, сегодня в местах ограничения и лишения свободы наказание отбывают 36 343 человека, около трех тысяч - женщины, порядка 700 пожилых людей и 80 несовершеннолетних заключенных. Пожизненное лишение свободы отбывают 140 человек.

Судья Верховного Суда Мейрам Жангуттинов сообщил о результатах правоприменительной практики судебных органов, отражающих тюремную статистику. По его словам, в стране значительно расширена сфера судебной защиты. Этому прежде всего способствовало обновление законодательной базы.

- Нормы новых законов повлияли и на уменьшение тюремного населения. Судами больше назначаются наказания, не связанные с лишением свободы. К примеру, в прошлом году количество приговоренных к ограничению свободы лиц превысило количество лиц, осужденных к реальному лишению свободы, уточнил судья Верховного Суда.

Это говорит о том, что карательного или обвинительного уклона у судов сегодня нет и судебные реформы оказывают существенное влияние на снижение тюремного населения страны.

Так, за 2016 год судами республики осуждено всего 8842 лица, или 28 процентов от общего количества осужденных. По его словам, треть находившихся в производстве судов уголовных дел была прекращена, а уровень применения медиации повышен на 4,4 процента.

Он также сообщил, что об условно-досрочном освобождении было рассмотрено материалов в отношении 11 847 лиц, из них 71,8 процента ходатайств судами удовлетворено. О замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания рассмотрены дела в отношении 7692 лиц, из них более 60 процентов ходатайств удовлетворено.

Ключевую роль в снижении тюремного населения страны призвана сыграть амнистия. Старший прокурор 7-го департамента Генеральной прокуратуры Даулет Рамазанов сообщил, что амнистия, объявленная в прошлом году в связи с 25-летием независимости Казахстана, продолжится до 14 июня 2017 года. Предположительно под нее попадут 25 тысяч человек.

Прежде всего, по информации прокурора, амнистия коснется несовершеннолетних, беременных женщин и женщин, имеющих несовершеннолетних детей, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, также лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Сокращение срока заключения могут применить к лицам, совершившим тяжкие преступления. При этом одну вторую часть срока сократят осужденным за совершение тяжких преступлений, но относящимся к уязвимой категории заключенных.

Касаясь вопросов обеспечения прав осужденных, представители адвокатского сообщества затронули вопрос условий пребывания заключенных в колониях, в том числе и проблему доступа адвокатов к подзащитным.

Для реализации прав и свобод уязвимых категорий осужденных адвокаты предлагают закрепить на законодательном уровне оказание правовой помощи профессиональными защитниками, что также будет способствовать выявлению фактов пыток и унижающих достоинство наказаний.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Южно-Казахстанской области Райхан Хобдабергенова, в свою очередь, рассказала об особенностях содержания женщин-заключенных. По правилам ООН, женщины-заключенные должны размещаться в тюрьмах, находящихся как можно ближе к дому, либо к месту социальной реабилитации с учетом их родительских обязанностей и индивидуальных предпочтений женщины, доступности надлежащих программ и услуг.

Но в качестве примера спикер привела колонию в Шымкенте, где отбывают наказание женщины из Атырау, Актобе, Караганды, Алматы и других регионов Казахстана.

- Отдаленность от родственников и семьи и невозможность иметь свидания с ними не способствует улучшению психолого-социальной характеристики. Так как сроки большие, у некоторых по семь-восемь судимостей, от многих из них отказываются родственники и, выходя на свободу, с учетом теплых климатических условий большинство женщин остаются в реабилитационном центре, отметила Р. Хобдабергенова.

Особую обеспокоенность участники выразили по поводу практики, позволяющей тюремному персоналу мужского пола иметь доступ к местам заключения женщин. Представители общественных наблюдательных комиссий утверждают, что в соответствии с международными стандартами, заботу о находящихся в заключении женщинах и надзор за ними следует возлагать только на сотрудников-женщин.

Линара Сактаганова