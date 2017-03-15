В Усть-Каменогорске Land Cruiser утонул в Ульбе

После лобового столкновения внедорожник буквально вылетел с дороги в реку.

Это произошло сегодня, 15 марта, на проезде под Ульбинским мостом с правой стороны реки.





Как сообщили в городском УВД, автомобиль Toyota Land Cruiser двигался со стороны ул. Астана, навстречу ему ехала Audi. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Возможно, из-за гололёда, и столкнулся с легковушкой. От удара его откинуло к отбойнику, а затем и через него.





- Машина затоплена наполовину, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УВД.



