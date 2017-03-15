В Усть-Каменогорске Land Cruiser утонул в Ульбе
15 марта 2017, 15:26
Водитель отправлен на медосвидетельствование.
После лобового столкновения внедорожник буквально вылетел с дороги в реку.
Это произошло сегодня, 15 марта, на проезде под Ульбинским мостом с правой стороны реки.
Как сообщили в городском УВД, автомобиль Toyota Land Cruiser двигался со стороны ул. Астана, навстречу ему ехала Audi. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Возможно, из-за гололёда, и столкнулся с легковушкой. От удара его откинуло к отбойнику, а затем и через него.
- Машина затоплена наполовину, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УВД.
Однако очевидцы размещают фото, на которых видно, что в воде не половина автомобиля, а практически он весь - видна лишь крыша. Также стало известно, что, возможно, автомобиль так легко "перемахнул" через ограждение из-за того что на нем установлены особые шины для бездорожья и горной местности. Сейчас водитель отправлен на медосвидетельствование.
Источник: yk.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848956-18ca563ddac1a7f5e9f5ad4ac13a822c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...