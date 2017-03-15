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В Усть-Каменогорске Land Cruiser утонул в Ульбе

15 марта 2017, 15:26

Водитель отправлен на медосвидетельствование.


После лобового столкновения внедорожник буквально вылетел с дороги в реку.

Это произошло сегодня, 15 марта, на проезде под Ульбинским мостом с правой стороны реки.

Как сообщили в городском УВД, автомобиль Toyota Land Cruiser двигался со стороны ул. Астана, навстречу ему ехала Audi. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Возможно, из-за гололёда, и столкнулся с легковушкой. От удара его откинуло к отбойнику, а затем и через него.

- Машина затоплена наполовину, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе УВД.

Однако очевидцы размещают фото, на которых видно, что в воде не половина автомобиля, а практически он весь - видна лишь крыша. Также стало известно, что, возможно, автомобиль так легко "перемахнул" через ограждение из-за того что на нем установлены особые шины для бездорожья и горной местности. Сейчас водитель отправлен на медосвидетельствование.



Источник: yk.kz

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