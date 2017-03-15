Китаец купил девушке к свадьбе 33-тонный камень вместо квартиры

Житель города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР потратил один миллион юаней (около 159 тысяч долларов США), чтобы купить камень весом 33 тонны и сделать девушке предложение руки и сердца , передает , передает РИА Новости со ссылкой на портал Sina.





Случай произошел во вторник. Сообщается, что Лю Фэй сделал предложение своей девушке Ван Фанфан, с которой они вместе уже четыре года. Для этого, кроме обручального кольца, мужчина купил у одного из коллекционеров камень весом 33 тонны, который тот назвал метеоритом.













Как отмечает Sina, мужчина потратил на "метеорит" миллион юаней, который изначально планировал потратить на покупку квартиры для себя и будущей жены. Сообщается, что Лю Фэй решил купить камень после того, как в прошлом году вместе со своей девушкой увидел камень у коллекционера, и Ван Фанфан заявила, что камень ей понравился. После этого он преподнес его как подарок вместе с обручальным кольцом.





"Это означает, что наша любовь будет крепкая и долгая", — сказал Лю Фэй. Отмечается, что девушка согласилась выйти за него замуж.



