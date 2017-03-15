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В Австралии у пассажирки во время авиарейса взорвались наушники

15 марта 2017, 16:01

Экипаж воздушного судна оказал своевременную помощь пострадавшей.


Пассажирка авиарейса одной из австралийских компаний, следовавшего из Пекина в Мельбурн, получила ожог лица после того, как ее наушники взорвались во время полета, передает Tvzvezda.ru со ссылкой на портал news.com.au.

Пассажирка дремала и слушала музыку, но примерно через два часа после взлета наушники, работающие на батарейках, взорвались.

Инцидент произошел 19 февраля, но известно о нем стало лишь сейчас. Данное происшествие вынудило австралийское бюро по безопасности на транспорте выпустить специальное предупреждение, напоминающее пассажирам об опасности использования электроприборов, работающих на батарейках, во время полета.



По словам потерпевшей, сначала она услышала сильный хлопок и почувствовала жжение в области лица и шеи. Тогда она сбросила наушники на пол и увидела, что они искрят. Экипаж воздушного судна оказал своевременную помощь пострадавшей.

Фото: atsb.gov.au

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