Тенге ослаб на дневных торгах

По результатам торгов на спот-рынке:





- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 319,05 тенге за доллар США при объеме торгов 78 950 тыс. долларов США;





- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 339,17 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро;





- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4029 тенге за рубль при объеме торгов 14 000 тыс. рублей;





- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;





- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.





Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 319,02 тенге за доллар (+1,06 тенге), суммарный объем торгов – 135 800 тыс. USD (+8 700 тыс. USD).