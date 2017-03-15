Жюри не понравились эскизы турсимвола Астаны от казахстанцев

Начиная с сегодняшнего дня, у казахстанцев есть ещё 20 дней, чтобы еще раз побороться за звание автора турсимвола Астаны.

Жюри республиканского конкурса на лучшую эскиз-идею туристического символа Астаны признало присланные работы не соответствующими требованиям. Поэтому конкурс был признан несостоявшимся, и объявлен второй этап, передаёт корреспондент передаёт корреспондент МИА "Казинформ"





Приём заявок на участие в конкурсе завершился 25 января. Свои идеи представили 142 человека со всего Казахстана. 26 января жюри конкурса вскрыло конверты и отобрало 13 лучших эскизов.





Однако позже по результатам оценки и сопоставления путём открытого голосования члены жюри признали представленные работы не соответствующими требованиям.





"Мы заседали семь раз. В составе комиссии были представители архитектуры и дизайна, урбанисты, историки. Комиссия несколько раз просматривала работы. Неоднократно заседая, изучив все материалы, комиссия не смогла прийти к единому решению, поэтому первый этап конкурса решено было объявить несостоявшимся. В связи с этим мы объявляем второй этап", - сообщил руководитель управления внутренней политики Астаны Ерлан Каналимов в ходе пресс-конференции.





Начиная с сегодняшнего дня, у казахстанцев есть ещё 20 дней, чтобы побороться за звание автора турсимвола Астаны.





Доработать свои идеи и снова прислать их могут и ранее подавшие заявки 142 человека.





О том, что именно не понравилось в присланных эскизах, рассказал директор ТОО "Санар" Сагындык Жамбулатов.





"Сейчас в символизме в любом направлении есть тренды и тенденции, но одна тенденция всегда сохраняется - это минимализм (...). Нам тоже он нужен, вместе с тем нужна казахская стилистика. Работы присылали школьники, студенты, профессиональные фирмы, архитекторы, художники, скульпторы. Мне понравились несколько работ: красивые упрощённые формы мирового уровня, но они не отражают полностью Казахстан. Они могут подойти и для Сингапура, и для Хельсинки. Кто-то сделал в национальном стиле, но не хватает смысла (...) Не понравились работы не только нам, но и руководству. Это координированное решение. Я считаю, что в данном случае спешки не должно быть. Это столица", - разъяснил он.





В последующем лучшие работы будут выставлены на онлайн-голосование. Призовой фонд составляет 3,5 млн тенге: победитель получит 2 млн тенге, обладатель второго места - 1 млн тенге, третьего - 500 тысяч тенге.





Напомним , ранее эксперты также не смогли выбрать национальный бренд Казахстана. Члены экспертного совета в ходе заседания единогласно признали представленные для участия в конкурсе работы не соответствующими требованиям, предъявляемым к национальному бренду РК.





Анеля Касымова