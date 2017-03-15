Киностудия начала работу над ремейком оригинальной "Матрицы"
15 марта 2017, 16:29
В фильме может сняться Майкл Бакари Джордан.
Американская киностудия Warner Bros. начала работу над ремейком культового фантастического фильма "Матрица", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hollywood Reporter.
Переговоры о написании сценарной заявки идут с Заком Пенном, сценаристом "Людей Икс" и "Мстителей". Также сообщается, что в фильме может сняться Майкл Бакари Джордан.
Неизвестно, в какой форме выйдет новый проект. Также на данный момент участие авторов сценария и режиссеров оригинальной "Матрицы" сестер Вачовски в съемках ремейка не определено. По данным источников, идею о новом фильме студии подал продюсер трилогии "Матрица" Джоэл Сильвер, у которого, вероятно, натянутые отношения с Вачовски.
Ранее знаменитый актер Киану Ривз заявил, что готов вернуться в мир "Матрицы" спустя 14 лет после выхода последней части трилогии, однако сделает это только при условии участия в реализации проекта режиссеров Вачовски. Ривз имел в виду продолжение фильма, а не ремейк.
Все три фильма из серии "Матрицы" были сняты братьями Вачовски, известными теперь как сестры Вачовски после операций по смене пола. Первая часть под названием "Матрица" вышла на экраны в 1999 году, последующие две – "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" — в 2003.
Фото: Fotolia/ michelangelus
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