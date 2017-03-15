Необходимо ввести упрощенную процедуру ликвидации юрлиц – судья ВС РК Айгуль Сапарова

О признании недействительной регистрации (перерегистрации) юридического лица и ее последствиях рассказывает судья Верховного суда РК Сапарова Айгуль.





Пунктом 4 статьи 26 Конституции Республики Казахстан предусмотрено право каждого на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности.





Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса РК, пункту 1 статьи 2 Предпринимательского кодекса частным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, оралманов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности. Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя.





Из приведенных норм следует, что для осуществления частного предпринимательства необходимо наличие волеизъявления определенного лица, соответствующим образом выраженное и оформленное.





В соответствии со статьей 1 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», государственная регистрация юридических лиц включает в себя проверку соответствия документов, представленных на государственную регистрацию, законодательству Республики Казахстан, выдачу им справки о государственной регистрации с присвоением бизнес-идентификационного номера, занесение сведений о юридических лицах в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.





Государственная регистрация юридических лиц осуществляется, в том числе, в целях удостоверения факта создания, перерегистрации, регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы, реорганизации и прекращении деятельности юридического лица.





Пунктом 2 статьи 49 ГК установлено, что по решению суда юридическое лицо может быть ликвидировано в случаях:

1) банкротства;

2) признания недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

3) отсутствия юридического лица по месту нахождения или по фактическому адресу, а также учредителей (участников) и должностных лиц, без которых юридическое лицо не может функционировать в течение одного года;

4) осуществления деятельности с грубым нарушением законодательства: систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица; осуществления деятельности без надлежащей лицензии либо деятельности, запрещенной законодательными актами;

5) предусмотренных другими законодательными актами.





Таким образом, действующее законодательство содержит четкий перечень оснований недействительности регистрации юридического лица. При рассмотрении каждого конкретного дела суды должны устанавливать факт допущения грубого нарушения законности при создании юридического лица и его неустранимый характер, исходя из фактических обстоятельств, имеющих значение для дела.





Пунктом 3 названной статьи строго ограничен круг лиц, имеющих право обратиться в суд с иском о принудительной ликвидации юридического лица. Такое требование может быть предъявлено в суд государственным органом, которому право на его предъявление предоставлено законодательными актами, а в случаях банкротства – также кредитором.





В силу подпункта 12) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» налоговые органы вправе предъявлять в суды иски о ликвидации юридического лица по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 49 ГК. На практике налоговыми органами также предъявляются иски об оспаривании произведенной перерегистрации юридического лица. Предметом рассмотрения и разрешения судов явился вопрос о полномочиях налоговых органов на предъявление такого рода исков.





При рассмотрении в 2015 году конкретного дела суд надзорной инстанции указал, что налоговый орган вправе оспорить перерегистрацию юридического лица, если она влечет за собой невозможность выполнения налоговым органом своей задачи по обеспечению полноты и своевременности поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренной подпунктом 1) пункта 1 статьи 18 Налогового кодекса.





Органы прокуратуры при предъявлении исков по данной категории дел руководствуются статьей 23 Закона «О прокуратуре» и статьей 54 Гражданского процессуального кодекса. Они вправе предъявить иск о ликвидации юридического лица по любому предусмотренному законом основанию. Таким образом, истцами по указанным делам выступают либо прокуроры, либо налоговые органы.





Вместе с тем, в ходе проведенного Верховным судом обобщения установлено, что п о вопросу определения лиц, подлежащих привлечению в качестве ответчиков, нет единого подхода ни у органов прокуратуры и ни у налоговых органов. Юридические лица, чья регистрация или перерегистрация оспаривается, могут быть указаны в качестве ответчиков, либо в качестве третьих лиц. Имеют место факты, когда их статус вообще никак не определен. Полагаем, названные юридические лица должны выступать по делу в качестве ответчиков.





Аналогичная ситуация и по вопросу определения статуса органа юстиции. Поскольку указанные споры рассматриваются по правилам искового производства, орган юстиции в обязательном порядке должен привлекаться к участию в деле. При этом помимо юридического лица, являться соответчиком – уполномоченным государственным органом, зарегистрировавшим налогоплательщика в качестве юридического лица.





По ряду дел прокурорами и налоговыми органами оспаривалась только произведенная перерегистрация юридического лица – товарищества с ограниченной ответственностью с заявлением требования о восстановлении прежних данных. Лишь в единичных случаях к участию в деле привлекались предыдущие участники. Между тем, рассмотрение таких исков затрагивает их интересы. Признание недействительной перерегистрации и восстановление прежних регистрационных данных влечет для участника, создавшего юридическое лицо, обязательства, связанные с его деятельностью, в том числе налоговые.





Наиболее актуальным является вопрос привлечения к участию в деле в качестве третьих лиц контрагентов юридических лиц, чья регистрация (перерегистрация) оспаривается. По данному вопросу органы прокуратуры и налоговые органы считают, что необходимость в привлечении к участию в деле контрагентов отсутствует, поскольку к спорным правоотношениям они какого-либо отношения не имеют, их права и законные интересы не затрагиваются.





Национальная палата предпринимателей «Атамекен» придерживается иной точки зрения и считает, что интересы контрагентов нарушаются, поскольку добросовестные предприниматели лишаются возможности доказать реальность сделок, совершенных с предприятием, законность регистрации которого оспаривается.





С целью обеспечения тщательного исследования и анализа данного вопроса Верховным судом были истребованы и изучены гражданские дела. Доводы контрагентов, в основном, сводились к указанию о реальности совершенных сделок и на существо выносимых судебных актов по вопросу законности создания юридического лица не влияли.





На наш взгляд, правильна позиция судов, которые отказывают в привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц контрагентов, также возвращают апелляционные жалобы таких лиц, поскольку предметом рассмотрения является регистрация (перерегистрация) конкретного юридического лица и нарушения, допущенные только при его создании (перерегистрации). К этим правоотношениям контрагенты никакого отношения не имеют, представляемые ими доказательства в подтверждение реальности совершенных хозяйственных операций на существо названного спора никак не влияют и не могут иметь существенного значения для дела.





Разрешение вопроса о проведении налогового контроля в случае удовлетворения иска о признании недействительной регистрации юридического лица входит в полномочия налогового органа и только при принятии предусмотренных налоговым законодательством мер могут быть затронуты интересы контрагентов, которые вправе в полном объеме защитить свои права в рамках оспаривания решений, действий (бездействия) налоговых органов.





Проведенный анализ показал, что дела можно разделить на:

1) – дела, когда в отношении учредителей либо руководителей юридического лица имеется итоговое решение по уголовному делу. По этим делам иски удовлетворяются, проблем и вопросов у судов не возникает.

2) – дела, по которым отсутствуют итоговые решения по уголовным делам. Прокуроры и налоговые органы ссылаются на возбуждение уголовного дела по факту лжепредпринимательства, к исковым заявлениям приобщают пояснения и протоколы допросов лиц, указанных в учредительных документах в качестве участников и руководителей предприятий о том, что к созданию (перерегистрации) и их деятельности они не имеют никакого отношения.





На практике возбужденные уголовные дела при регистрации юридических лиц на «подставных» лиц зачастую приостанавливаются на неопределенные, длительные сроки в связи с не установлением лиц, совершивших уголовное правонарушение. Расследовать и завершить дела с вынесением по ним итоговых решений крайне сложно ввиду невозможности установления и привлечения к ответственности виновных лиц. В то же время, государственный бюджет несет многомиллиардные потери.





Кроме того, имеют место факты, когда регистрация юридических лиц производится на лицо, заведомо не имеющее возможности и не занимающееся предпринимательской деятельностью. К примеру, в июне 2015 года Управлением юстиции города Караганды произведена регистрация ТОО «К.», руководителем указана Г. Однако, она была осуждена за незаконное хранение наркотических средств и в день регистрации отбывала наказание в местах лишения свободы.





Управлением юстиции города Усть-Каменогорск в октябре 2013 года произведена государственная регистрация ТОО «О.», учредителем и руководителем указан Д., не имеющий отношения к его деятельности, состоящий на учете в областном наркологическом диспансере с диагнозом «психические и поведенческие расстройства в результате сочетанного употребления алкоголя и опиоидов (героин)».





Управлением юстиции города Петропавловска была произведена государственная регистрация ТОО «В.» на К., наркомана и больного СПИДом, отбывающего наказание в местах лишения свободы. И таких примеров множество.





Действующим в настоящее время законодательством государственная регистрация юридических лиц максимально упрощена, органы юстиции не вправе истребовать не предусмотренные законом документы, и вправе проверять подлинность документов. Однако, субъекты предпринимательства, лица, причастные к их созданию, не освобождены от ответственности за их недостоверность.





Государственная регистрация всех юридических лиц, в том числе и лжепредприятий, потому и производится, что органу юстиции предоставляется весь перечень необходимых документов. Факты нарушения законности могут быть выявлены только в пострегистрационный период. В этой связи законодатель предусмотрел возможность принудительной ликвидации незаконно созданного юридического лица.





Изучением гражданских дел установлено, что регистрация юридических лиц на «подставных» лиц может быть произведена двумя способами:

1) – регистрация производится на конкретное физическое лицо с приведением всех его данных, однако в документах его подписи подделываются, то есть регистрирующему органу предоставляются поддельные документы и эти обстоятельства достоверно устанавливаются экспертными исследованиями;

2) – конкретное физическое лицо регистрирует на свое имя предприятие, подписывает все необходимые документы и за это, как правило, получает определенное денежное вознаграждение.





В качестве оснований признания недействительной регистрации юридического лица также указываются: отсутствие сформированного уставного капитала; отсутствие юридического лица по месту нахождения (регистрации). При этом названные основания, как правило, приводятся вместе с другим основанием – регистрации юридического лица на подставное лицо.





Отсутствие сформированного уставного капитала не может являться самостоятельным основанием для признания недействительной регистрации юридического лица. Однако, данное основание может являться свидетельством отсутствия намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, непричастности лица, указанного в качестве учредителя и (или) руководителя к созданию и деятельности предприятия.





Согласно статье 39 ГК местом нахождения юридического лица признается место нахождения его постоянно действующего органа. Место нахождения юридического лица указывается в его учредительных документах с записью полного почтового адреса.





Останавливаясь на приводимом истцами основании - отсутствии юридического лица по месту нахождения (регистрации) следует отметить, что в заявлениях данное основание в большинстве случаев указывается в числе других оснований. Истцы указывают на предоставление при регистрации юридического лица недостоверной информации по месту нахождения. Отсутствие юридического лица по месту нахождения свидетельствует об отсутствии его постоянно действующего органа, руководителя и других лиц, без которых юридическое лицо не может функционировать, что, в свою очередь, свидетельствует о неправоспособности юридического лица.

При разрешении вопросов, связанных с достоверностью адреса юридического лица, следует учитывать, что адрес постоянно действующего органа юридического лица отражается в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров (Национальный реестр).

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в Национальном реестре, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо в силу пункта 3 статьи 39 ГК не вправе в отношениях с третьими лицами ссылаться на несоответствие фактического адреса адресу, внесенному в Национальный реестр. При этом третьи лица вправе направлять юридическому лицу почтовую корреспонденцию как по адресу, внесенному в Национальный реестр, так и по фактическому адресу.





О недостоверности сведений о месте нахождения юридического лица могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации юридического лица, обозначен как адрес большого количества иных юридических лиц, в отношении всех или значительной части которых имеются сведения о том, что связь с ними по этому адресу не возможна (постоянно действующий орган юридического лица по данному адресу не располагается, результаты проведенных налоговых обследований отрицательные, корреспонденция возвращается с отметкой об отсутствии организации, ее выбытии и т.п.); указанный в представленных документах адрес фактически не существует либо представлены фиктивные документы касательно арендуемых помещений.





При наличии хотя бы одного из указанных обстоятельств сведения об адресе юридического лица могут быть признаны недостоверными, если не будут представлены доказательства обратного, свидетельствующие о возможности осуществления связи с юридическим лицом по этому адресу.





Немаловажным является вопрос относительно необходимости проведения процедуры ликвидации юридических лиц, государственная регистрация которых признана недействительной.





В пункте 3 статьи 49 ГК указано, что решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица могут быть возложены на собственника его имущества, уполномоченный собственником орган, орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, либо иной орган (лицо), назначенный судом.





Статьей 50 ГК установлен порядок ликвидации юридического лица.





Подпунктом 8) статьи 16 Закона о государственной регистрации предусмотрено, что государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, ликвидированного по решению суда, осуществляется на основании решения суда и определения суда о завершении ликвидационного производства.





Национальная палата «Атамекен» предлагает производить ликвидацию юридических лиц, чья регистрация признана недействительной, в порядке, установленном названными выше нормами, что позволит законопослушным предпринимателям через ликвидационную процедуру вернуть часть уплаченных налогов.





Иной позиции придерживается Генеральная прокуратура, указывая, что при признании недействительной регистрации юридического лица констатируется факт его не легитимности с момента создания, оно не обладает совокупностью признаков юридического лица, перечисленных в пункте 1 статьи 33 ГК. У такого лица отсутствует постоянно действующий орган, сведения о месте нахождения недостоверные, как правило, регистрация производится на подставное лицо. При таких обстоятельствах проведение процедуры ликвидации, предусмотренной статьей 50 ГК, нецелесообразно и экономически не оправданно. Анализ положений названной статьи позволяет сделать вывод, что она регулирует процедуру ликвидации юридических лиц, легитимность правового положения которых бесспорна.





В этой связи возникает вопрос о необходимости введения упрощенной процедуры ликвидации юридических лиц, чья регистрация признается недействительной на основании подпункта 2) пункта 2 статьи 49 ГК.









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