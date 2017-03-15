Реконструируется система канализаций санатория «Сарыагаш» в ЮКО

С целью развития в районе оздоровительного туризма с использованием минеральных и термальных вод, планируется реализация ряда проектов по строительству нового курортного городка «Сарыагаш».

Система канализации и станция по очистке сточных вод поселка Коктерек Сарыагашского района требуют реконструкции. Об этом сообщил аким района Кайрат Абдуалиев во время пресс-тура, организованный для журналистов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.





Аким района Кайрат Абдуалиев с целью разъяснения ситуации в санатории, встретился с предпринимателями и провел пресс-конференцию.





Согласно данной информации, станция, запущенная в 1984 году, и находящаяся на балансе ТОО «Лечебно-реабилитационного комплекса «Сарыагаш», на сегодняшний день изношена и требует реструктуризации. Его основная мощность рассчитана на 1000 куб. м/сутки.





Но, в настоящее время, в связи с увеличением численности населения в поселке Коктерек и увеличением количества санаториев (более 20), в несколько раз увеличился объем сточных вод, и на сегодняшний день система канализации находится в аварийном состоянии.





В связи с этим, для реструктуризации и увеличения мощности системы канализации и станции по очистке сточных вод санатория, ТОО «Сарыагаш» разработало за свои средства проектно-сметную документацию (ПСД) на сумму 28,0 млн. тенге и получило положительный результат государственной экспертизы. Согласно проекту, мощность станция очистки сточных вод составит 3100 кубометров в сутки. Стоимость проекта составляет 1 164, 008 млн. тенге.





Для реализации данного проекта, препятствуют частные рынки и рестораны, расположенные на территории «Лечебно-реабилитационного комплекса «Сарыагаш». Для разрешения данного вопроса ТОО «Лечебно-реабилитационный комплекс «Сарыагаш» подало иск в суд, где 17 февраля 2017 года вышло решение суда, и заявление было удовлетворено. На данный момент решение суда не вступило в силу.





На сегодняшний день, с гражданами, работающими в этих зданиях, ведутся разъяснительные работы. В рамках программы развития территории курорта в поселке Коктерек, рассматриваются специальные площадки для предпринимателей занимающимся торговлей на территории лечебно-реабилитационного комплекса «Сарыагаш». При этом процедура реализации проекта по реструктуризации системы канализации и станции очистки сточных вод требует некоторого времени. До реализации проекта планируются обеспечить предпринимателей современными торговыми точками.





Следующий объект, где побывали представители СМИ является лечебно-оздоровительный санаторий «Ақ тілек». В лечебно-оздоровительном центре, где работой обеспечены 100 человек, лечат с применением минеральных и термальных вод. Стоит отметить, что в настоящее время, на территории курортной зоны Сарыагашского района действуют 22 лечебно-оздоровительных центров.





В целом, с целью развития в районе оздоровительного туризма с использованием минеральных и термальных вод, планируется реализация ряда проектов по строительству нового курортного городка «Сарыагаш». А также, планируется увеличить территорию нового курортного городка «Сарыагаш» на 530 га, ведется работа по инвентаризации земельных участков.

На сегодняшний день, в направлении развития сферы туризма, в районный отдел предпринимательства представлено 10 проектов, которые будут реализованы на территории поселка Коктерек, в соответствии с целевым назначением участков, ведется работа по разработке проектно-сметной документации.



