В Астане водители автобусов будут выходить в рейсы без мобильных телефонов

С 1 апреля администрации автопарков предложено организовать ячейки для размещения мобильных телефонов водителей во время предрейсового осмотра.

Кроме того, службе транспортного контроля совместно с контрольно-линейной службой перевозчиков дано поручение проводить мониторинг пользования мобильными телефонами, курения в салонах автобусов водителями на линии, а также соблюдения правил дорожного движения.

В целом на совещании обсуждали надлежащее выполнение перевозчиками требований договорных обязательств, обеспечение планового выхода количества графиков (автобусов) на линию, установленных интервалов движения на маршруте, соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов, а также повышение уровня культуры обслуживания пассажиров.





Были рассмотрены все имеющиеся проблемные вопросы перевозчиков. По итогам совещания руководителем управления поставлены задачи по принятию соответствующих мер по повышению качества предоставляемых услуг.





Фото: Kazday







