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В Астане водители автобусов будут выходить в рейсы без мобильных телефонов

15 марта 2017, 16:32

Кроме того, службе транспортного контроля поручено проводить мониторинг пользования мобильниками и курения водителями в салонах автобусов.


С 1 апреля администрации автопарков предложено организовать ячейки для размещения мобильных телефонов водителей во время предрейсового осмотра. Это предложение прозвучало в ходе спецсовещания под председательством руководителя Управления пассажирского транспорта города Астаны Б. Игенбердинова, сообщает официальный сайт Астаны.

Кроме того, службе транспортного контроля совместно с контрольно-линейной службой перевозчиков дано поручение проводить мониторинг пользования мобильными телефонами, курения в салонах автобусов водителями на линии, а также соблюдения правил дорожного движения.

В целом на совещании обсуждали надлежащее выполнение перевозчиками требований договорных обязательств, обеспечение планового выхода количества графиков (автобусов) на линию, установленных интервалов движения на маршруте, соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов, а также повышение уровня культуры обслуживания пассажиров.

Были рассмотрены все имеющиеся проблемные вопросы перевозчиков. По итогам совещания руководителем управления поставлены задачи по принятию соответствующих мер по повышению качества предоставляемых услуг.

Фото: Kazday





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