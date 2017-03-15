Единую экспортную стратегию разработают в Казахстане - Сулейменов

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов принял участие в работе Саммита топ-менеджеров финансового блока Summit CFO IDEA EXCHANGE & NETWORKING EVENT в Алматы. В своем выступлении министр рассказал об аспектах экономического развития Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ.

Сулейменов отметил, что «многие страны пересматривают приоритеты экономической политики и пытаются защитить внутренний рынок, посредством протекционистских административных мер, данные меры лишь сдерживают рост, способствуя все большей изоляции».

«Казахстан, напротив, выбирает открытый диалог и либеральные подходы для стимулирования экономического роста. Основной упор нашей макрополитики предполагает переход к новой модели роста на основе развития здоровой конкуренции, совершенствования инвестиционного климата, а также глубокой технологической модернизации отраслей экономики», - сказал министр.

Он подчеркнул, что основой новой модели роста станет реализация Третьей модернизации Казахстана.

«В прошлом году драйвером нашего роста были внутренние и внешние инвестиции. Для более устойчивого и диверсифицированного роста нам требуется количественное и качественное увеличение экспортных поставок. В этой связи нами будет подготовлена Единая экспортная стратегия Казахстана», - сказал Сулейменов.

Он также отметил, что налоговое законодательство будет направлено на стимулирование перехода к новым экономическим реалиям, поддержку секторов Новой экономики, привлечение новых инвестиций в недропользование, оптимизацию налоговых льгот, дальнейшее упрощение налогового администрирования.

«В целях увеличения доли МСБ в экономике продолжится финансовая поддержка предпринимательства в рамках программы ДКБ-2020. Здесь важно отметить, что помимо бюджетных средств будут привлечены кредитные линии международных финансовых организаций», - проинформировал Сулейменов.

Министр также напомнил, что по итогам 2016 года рост экономики Казахстана составил 1%.

«2017 год по нашим ожиданиям будет годом умеренного восстановления темпов роста в секторах экономики, чему способствует как стабилизация внешних условий, так и оживление потребительской активности.

Согласно нашему базовому прогнозу в случае отсутствия непредвиденных внешних шоков, мы ожидаем, что в 2017 году рост экономики превысит 2%», - заключил Сулейменов.

После выступления министр принял участие в панельной дискуссии «Новая глобальная перезагрузка. Риски и возможности для Казахстана».

Ежегодный Саммит топ-менеджеров финансового блока Summit CFO IDEA EXCHANGE & NETWORKING EVENT проходит среду в Алматы. На мероприятии традиционно обсуждаются перспективы развития финансовой системы Казахстана, последние тренды и инновации. Участие в мероприятии также принимают председатель правления АО «СК «Сентрас Иншуранс», директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев, CEO «Халык Банк» Умут Шаяхметова, CEO «Visor Holding» Айдан Карибжанов, председатель правления BI Group Амангельды Омаров и другие.