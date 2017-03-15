Найденная в подземке Павлодара женщина оказалась жертвой алкоголя, а не грабежа

В пресс-службе ДВД Павлодарской области опровергли информацию о грабежах в единственном в Павлодаре подземном переходе, передает передает Zakon.kz





Как сообщили в полиции, в февральский морозный день 45-летняя жительница Павлодара с коллегами допоздна засиделась в кафе. Чрезмерно употребив спиртного, и не рассчитав свои силы, женщина упала в подземном переходе, а коллеги, забыв о ней, спокойно ушли. Видимо, решив, что она уже дома и пора спать, женщина разделась, разбросав свои вещи, улеглась на холодный пол подземки и крепко уснула. Лежащую на полу женщину ранним утром обнаружили идущие на работу прохожие, и вызвали скорую помощь. Медики, осмотрев ее, доставили в больницу с общим переохлаждением. А разбросанные по подземке вещи нашла другая прохожая и позвонила в полицию. Прибывший наряд полиции обнаружил там шуба и шапку из норки, и пакет, в котором находились туфли, кофта и шарф.





В тот же день полицейскими была установлена личность женщины, доставленной в больницу, ее вещи отдали мужу под расписку. Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ни к кому претензий не имеет, факт совершения какого-либо преступления в отношении нее она отрицает. Все это произошло из-за чрезмерного употребления спиртного и потери контроля над собой.





Также в полиции сообщили, что информация о попытке грабежа 11-летнего мальчика в этом подземном переходе является ложной. Ребенок отрицает данный факт.





"Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 274 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 МРП либо лишение свободы от пяти до десяти лет", - отметили в полиции.