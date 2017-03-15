Полиция Алматинской области предупреждает население о новом виде мошенничества

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, только за последние сутки полиции удалось раскрыть пять фактов с задержанием подозреваемых в мошенничестве лиц , передает , передает Zakon.kz





Удвоив усилия в борьбе с этим видом преступлений, полицейские в качестве профилактики также обращаются к населению, с просьбой принять необходимые меры, чтобы обезопасить себя и родных от действий мошенников.





Как выяснилось, активизация полицейских связана с появлением в регионе лиц, использующих для обогащения новые виды обмана, в которых в качестве жертв выступают пожилые люди.





Мошенники, представляясь работниками различных госучреждений, предлагают людям (особенно пенсионерам) обменять купюры, достоинством 1000 тенге старого образца. И далее меняют их на сувенирные деньги.





«Уважаемые жители Алматинской области, будьте бдительны. Не доверяйте незнакомым людям, которые представляясь работниками государственных учреждений придя к вам домой предлагают обмен валюты либо другие сомнительные денежные сделки. В случае обоснованного подозрения, звоните и обращайтесь в полицию», - говорится в распространяемом областной полицией сообщении.





фото: banknota-shop.ru