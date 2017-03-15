Полиция Алматинской области предупреждает население о новом виде мошенничества
15 марта 2017, 16:58
Лже-представители госучреждений меняют деньги пожилых людей на сувенирные.
По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, только за последние сутки полиции удалось раскрыть пять фактов с задержанием подозреваемых в мошенничестве лиц, передает Zakon.kz.
Удвоив усилия в борьбе с этим видом преступлений, полицейские в качестве профилактики также обращаются к населению, с просьбой принять необходимые меры, чтобы обезопасить себя и родных от действий мошенников.
Как выяснилось, активизация полицейских связана с появлением в регионе лиц, использующих для обогащения новые виды обмана, в которых в качестве жертв выступают пожилые люди.
Мошенники, представляясь работниками различных госучреждений, предлагают людям (особенно пенсионерам) обменять купюры, достоинством 1000 тенге старого образца. И далее меняют их на сувенирные деньги.
«Уважаемые жители Алматинской области, будьте бдительны. Не доверяйте незнакомым людям, которые представляясь работниками государственных учреждений придя к вам домой предлагают обмен валюты либо другие сомнительные денежные сделки. В случае обоснованного подозрения, звоните и обращайтесь в полицию», - говорится в распространяемом областной полицией сообщении.
фото: banknota-shop.ru
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