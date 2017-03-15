Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Полиция Алматинской области предупреждает население о новом виде мошенничества

15 марта 2017, 16:58

Лже-представители госучреждений меняют деньги пожилых людей на сувенирные.


По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, только за последние сутки полиции удалось раскрыть пять фактов с задержанием подозреваемых в мошенничестве лиц, передает Zakon.kz.

Удвоив усилия в борьбе с этим видом преступлений, полицейские в качестве профилактики также обращаются к населению, с просьбой принять необходимые меры, чтобы обезопасить себя и родных от действий мошенников.

Как выяснилось, активизация полицейских связана с появлением в регионе лиц, использующих для обогащения новые виды обмана, в которых в качестве жертв выступают пожилые люди.

Мошенники, представляясь работниками различных госучреждений, предлагают людям (особенно пенсионерам) обменять купюры, достоинством 1000 тенге старого образца. И далее меняют их на сувенирные деньги.

«Уважаемые жители Алматинской области, будьте бдительны. Не доверяйте незнакомым людям, которые представляясь работниками государственных учреждений придя к вам домой предлагают обмен валюты либо другие сомнительные денежные сделки. В случае обоснованного подозрения, звоните и обращайтесь в полицию», - говорится в распространяемом областной полицией сообщении.

фото: banknota-shop.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...