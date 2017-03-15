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Новости за сегодня

В Сенате обсудили вопросы занятости населения

 

Сегодня в Сенате Парламента Республики Казахстан состоялась встреча по вопросам занятости населения с руководством министерства труда и социальной защиты населения. В мероприятии принимали участие представители министерств сельского хозяйства, по делам религий и гражданского общества, образования и науки, а также подведомственных им организаций.

Обсуждение открыла Председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Бырганым Айтимова, которая отметила, что встреча проводится в соответствии с Планом основных мероприятий Сената на 2017 год. Основной ее целью является заслушивание представителей государственных органов и организаций о ходе исполнения рекомендаций состоявшегося 19 октября 2016 года круглого стола на тему «О мерах по правовому обеспечению дорожной карты занятости в свете Послания Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года».

С докладом выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, которая проинформировала сенаторов об исполнении конкретных рекомендаций и выработке новых подходов по отдельным вопросам занятости населения.

29 декабря 2016 года принята Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, которая ориентирована на создание эффективной системы получения востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, развитие массового предпринимательства, создание эффективной модели трудового посредничества, включая поддержку социально уязвимых групп населения.

На встрече была отмечена продуктивная работа министерств труда и социальной защиты, сельского хозяйства, которые представили полную и всеобъемлющую информацию об исполнении всех пунктов рекомендаций, а также о планах и перспективах работы в сфере занятости населения. Депутаты Сената отметили комплексный подход министерств и ведомств к решению этой важной социальной проблемы.

Свое видение обсуждаемых проблем высказали сенаторы Ахан Бижанов, Серик Бектурганов, Али Бектаев и другие участники встречи.

Завершая встречу, Председатель Комитета Бырганым Айтимова подчеркнула, что состоялся полезный и продуктивный разговор. Затронут ряд насущных вопросов, связанных с реализацией государственной политики по вопросам занятости, отдельными проблемами, требующими своевременного решения.

15 марта 2017, 16:53
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

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