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МВД усиливает спасательные подразделения Кызылординской области в связи с угрозой паводков

15 марта 2017, 17:04

Опасения вызывает повышенный расход воды по реке Сырдарья, а также еще стабильный снежный покров в регионе.


Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Кызылординской области в связи повышенными расходами сбросов воды с территории сопредельных государств Кыргызстана и Узбекистана идет повышенный расход воды по реке Сырдарья. На сегодняшний день он составляет порядка 1100 куб м в секунду. Мы отслеживаем ситуацию по прохождению данного высокого уровня воды», - сказал Юрий Ильин.

Замминистра пояснил, что опасения вызывает то, что еще стабильным в регионе остается снежный покров, а также ледостав.

«Это ниже по течению за Кызылордой. В этой связи вчера было принято решение министром. Мы сегодня подняли подразделения республиканского спасательного отряда, они сейчас совершают марш в район Кызылорды. Также перебросили дополнительные летные подразделения «Казавиаспас» - для обеспечения контроля и в случае необходимости проведения взрывных работ совместно с подразделениями «Казвзрывпрома» по высвобождению заторов и зажоров, которые могут образоваться на реке Сырдарья, чтобы обеспечить беспрепятственный проход до Аральского моря», - добавил Юрий Ильин.

Серик Сабеков
Фото пресс-служба КЧС МВД РК

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