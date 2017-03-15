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Глава ЦИК обсудил с членами избирательных участков изменения в выборное законодательство

 

Председатель Центральной избирательной комиссии Б.Имашев 15 марта посетил избирательные участки № 63 и 64 округа № 20 города Астаны с целью ознакомления с работой избирательных комиссий и их готовностью к проведению 26 марта выборов депутатов маслихатов республики вместо выбывших, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

«В ходе посещения избирательных участков состоялось обсуждение с членами избирательных комиссий Указа «О комплексе мер по реализации Закона Республики Казахстан от 10 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», подписанного Главой государства 13 марта. В реализацию данного Указа Центризбирком готовит предложения по внесению изменений в конституционные законы «О выборах в Республике Казахстан» и «О республиканском референдуме»», - говорится в сообщении.

Как отмечается, членами комиссий были подняты вопросы, требующие изменений выборного законодательства: по составу участковых избирательных комиссий, их работе на профессиональной основе, мерам повышения доверия избирателей к деятельности комиссий в ходе выборов, работе со списками избирателей, внедрению инновационных технологий в процедуры голосования и др.

 

15 марта 2017, 17:00
Источник, интернет-ресурс: Центральной избирательной комиссии РК

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