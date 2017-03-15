Жителей Астаны просят сообщать о выбросе мусора в неустановленных местах

Есть специальные номера телефонов доверия по которым можно сообщить о нарушениях.

В Астане утвержден комплексный план «Безопасность и комфорт в столице», который разработан для повышения стандартов безопасности для комфортной жизни жителей и гостей столицы. Кроме того разработана и утверждена Дорожная карта по выявлению и устранению проблем, связанных с системой сбора и утилизацией мусора на территории города Астаны , сообщает акимат города.





Дорожная карта направлена на обеспечение санитарного состояния территории города и пресечение фактов образования несанкционированных свалок.





В связи с чем просим всех жителей и гостей столицы, в случае выявления фактов нарушения, связанных с системой сбора и выброса мусора в неустановленных местах, обращаться по телефонам доверия: 42-08-92 (Природоохранная полиция МПС ДВД), 55-75-78 (Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны).





Фото: Kabarlar.kg







