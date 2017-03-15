Жителей Астаны просят сообщать о выбросе мусора в неустановленных местах
15 марта 2017, 17:08
Есть специальные номера телефонов доверия по которым можно сообщить о нарушениях.
В Астане утвержден комплексный план «Безопасность и комфорт в столице», который разработан для повышения стандартов безопасности для комфортной жизни жителей и гостей столицы. Кроме того разработана и утверждена Дорожная карта по выявлению и устранению проблем, связанных с системой сбора и утилизацией мусора на территории города Астаны, сообщает акимат города.
Дорожная карта направлена на обеспечение санитарного состояния территории города и пресечение фактов образования несанкционированных свалок.
В связи с чем просим всех жителей и гостей столицы, в случае выявления фактов нарушения, связанных с системой сбора и выброса мусора в неустановленных местах, обращаться по телефонам доверия: 42-08-92 (Природоохранная полиция МПС ДВД), 55-75-78 (Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны).
Фото: Kabarlar.kg
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