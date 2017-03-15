Полицейский из ЮКО выложил видеоролик с пьяным водителем
15 марта 2017, 17:10
Мужчина не мог объяснить, чья машина, является ли он ее хозяином и как оказался за рулем в таком состоянии.
Начальник МПС Шымкента Данияр Мейрхан разместился у себя на странице в Facebook видеоролик с пьяным водителем, сообщает Zakon.kz.
"Выпив даже рюмку, нужно забыть о руле. Это правило, в котором не может быть исключений! Сложно представить о чем думает человек, когда решается управлять машиной после нескольких граммов алкоголя, ведь по вине нетрезвых автомобилистов погибают невинные люди. На улицах города сотрудниками МПС Шымкента за 2 месяца были наказаны 160 водителей за то, что позволили себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Зачастую такие водители уверены, что ничего страшного с ними не случится и такая уверенность в собственной непогрешимости настораживает. А ведь правила дорожного движения, можно сказать, написаны кровью и слезами тех, кто пострадал в авариях. Надо помнить, что кроме юридической ответственности за такой поступок, есть еще ответственность перед своей совестью. Очень хочется надеяться, что рядом с любителями «выпить и за руль» обязательно окажутся те, кто не позволит совершить ошибку, сумеет отговорить, или же сообщить в полицию. Именно это может спасти жизнь не только горе-водителя, но и тех, кто встретится на его пути. В противном случае сводки о ДТП будут фиксировать новые жертвы. Жертвы, которых могло бы и не быть", - прокомментировал он видеоролик.
Как сообщает Tvk-uko, машину остановили на бульваре Кунаева вечером 13 марта. Подозрение у патрульных вызвало то, что джип не ехал, а вилял на всю ширину проспекта. Когда правоохранители попытались поговорить с автолюбителем, выяснилось, что он не может связать двух слов и еле стоит на ногах. Мужчина не мог объяснить, чья машина, является ли он ее хозяином и как оказался за рулем в таком состоянии. Полицейские с трудом, поддерживая под руки, погрузили нарушителя в свой автомобиль.
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