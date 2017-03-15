Из Сибири в Казахстан идет похолодание
15 марта 2017, 17:16
Прогноз погоды на 16-18 марта 2017 г.
Обширный антициклон будет определять погоду Казахстана в предстоящие трое суток. Поэтому в большинстве областей синоптики прогнозируют погоду без осадков, похолодание и в ночные и утренние часы туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию РГП Казгидромет.
Понижение температуры связано с поступлением воздушных масс из Сибири, поэтому и температура ожидается ниже средних многолетних значений на 2-6ºС. Лишь на западе республики температура будет близкой к норме.
В ближайшие три дня в столице без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью -14-17 °С, днем -5-8°С. Ночью и утром 16 марта туман.
В Алматы ближайшие дни также без осадков, переменная облачность. В ночное время туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью -2-4°С, днем +3+6°С.
Напомним, что повышение температуры синоптики обещали в первой половине второй (примерно на Наурыз) и третьей декады месяца: в северной половине 5…13 тепла, в южной половине 13…23 тепла.
Однако уже во второй половине второй и третьей декады марта с вторжением холодных воздушных масс в РК будет снова преобладать холодная с осадками погода.
Фото: news.bigmir.net
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