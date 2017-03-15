Краденые куртки передали в детские дома Карагандинской области

120 курток, от которых в суде отказались владельцы, переданы транспортными полицейскими детям.

История уголовного дела по статье кража получила благородное продолжения , сообщает , сообщает Zakon.kz





8 августа 2016 года на станции Жезказган с подвижного состава была украдена детская одежда, сообщает пресс-служба ДВД на транспорте.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими обнаружены недостача 34 ящиков, где было 544 шт. курток импортного производства. Сумма причиненного ущерба превысила 1,5 млн. тенге.





Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 188 УК РК (Кража).





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЛОВД на ст. Караганда-Сортировочная по подозрению в совершении кражи были задержаны двое жителей Карагандинской области.





В марте текущего года по приговору суда г. Жезказгана вышеуказанные лица признаны виновными в совершении кражи. Им было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.





Также судом было конфисковано 120 курток, от которых в суде владельцы отказались.





По приговору суда одежда была передана транспорными полицейскими детскому дому г. Жезказган (60 курток), детскому дому «Ботагөз» г. Караганды (30 курток) и «Центру социальной адаптации» г. Темиртау (30 курток).





Фото пресс-служба ДВД на транспорте



